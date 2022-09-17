В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева

В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева4
- 17.09.2022, 16:24
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Машины стояли на территории виллы пропагандиста в Коктебеле.
Сегодня около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле (городской округ Феодосии в оккупированном Крыму) сгорели два легковых автомобиля.
Как сообщают местные СМИ, уже на месте «полицейские» выяснили, что за этим стоит поджигатель, который специально пришел на адрес — здесь находится вилла одного из главных пропагандистов РФ — генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. «Полиция» считает, что нападавший поджигал именно авто Киселева.
Уже к утру сюда приехало руководство региональной «полиции», местные силовики занялись поиском поджигателя. По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах.
Напомним, в мае 2017 года Дмитрий Киселев появился на публике с разбитым лицом. По его словам, он упал будучи в Крыму, когда сажал маслины.