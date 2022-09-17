«Белпочта» ввела большую плату за крупные международные переводы 17.09.2022, 16:32

Это уже второе новшество от «Белпочты» за неделю.

«Белпочта» ввела комиссию за крупные международные переводы. Если сумма полученного из-за границы перевода превышает 4 тысячи рублей в месяц, комиссия будет составлять 15% от размера перевода, сообщает телеграм-канал «Белпочты».

Плату в размере 15% будут взимать за выдачу и пересчет наличных денег при выплате входящих международных почтовых денежных переводов в отделениях почты и на дому, а также за досылку по письменному распоряжению получателя международных переводов на текущий (расчетный) банковский счет.

Судя по тому, как сформулировано сообщение «Белпочты», плату будут взимать только с той части международного перевода, которая превышает 4 тысячи рублей. То есть если вы в месяц получили 4700 рублей, то плату возьмут только с 700 рублей. Однако даже в этом случае размер вознаграждения за услуги почты довольно ощутимый.

Напомним, недавно «Белпочта» также стала брать плату за прием платежей и переводов с карт иностранных банков.

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