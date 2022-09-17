закрыть
17 сентября 2022, суббота, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы показали трофейную и разбитую технику оккупантов на Донетчине

  • 17.09.2022, 16:37
  • 1,110
Украинские бойцы показали трофейную и разбитую технику оккупантов на Донетчине

Теперь российское оружие будет служить украинским защитникам.

Российские оккупанты, покидая свои позиции в Богородичном Донецкой области, оставили военную технику. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против захватчиков. Об этом говорится в видео, которое обнародовала Донецкая областная военная администрация (ОВА).

- В Богородичном, отступая, россияне оставили после себя военную технику. Некоторая сожжена нашей артиллерией, некоторая - пригодна к использованию. После ремонта она послужит украинским военным, - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин