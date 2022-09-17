Украинские бойцы показали трофейную и разбитую технику оккупантов на Донетчине
- 17.09.2022, 16:37
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Теперь российское оружие будет служить украинским защитникам.
Российские оккупанты, покидая свои позиции в Богородичном Донецкой области, оставили военную технику. Некоторую из них украинские военные смогут использовать в боях против захватчиков. Об этом говорится в видео, которое обнародовала Донецкая областная военная администрация (ОВА).
- В Богородичном, отступая, россияне оставили после себя военную технику. Некоторая сожжена нашей артиллерией, некоторая - пригодна к использованию. После ремонта она послужит украинским военным, - говорится в сообщении.