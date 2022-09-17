Известный белорусский кардиохирург назвал три условия для надежной работы сердца 17.09.2022, 16:47

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Первое из них – нормальный вес.

Минимум 30% жителей Беларуси страдают от ожирения, которое в свою очередь изменяет гормональный статус. Об этом рассказал главный кардиолог Беларуси, академик Юрий Островский.

Он же назвал и три главных условия для надежной работы сердца. Это нормальный вес, сбалансированный рацион питания и не менее 40 минут в день физических нагрузок. Медик подчеркнул, что сторонников ЗОЖ становится все больше и это его как врача радует.

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