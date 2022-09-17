Сам уже ходить не способен: в Сети выложили видео, на котором Эрдоган ведет под руку Путина 22 17.09.2022, 17:12

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Российский диктатор крайне странно вести себя во время публичных мероприятий.

В Сети появилось видео, на котором видно, как Путин шаркающей и неуверенной походкой идет рядом с президентом Турции Эрдоганом (в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане). И турецкий лидер вынужден придерживать диктатора под руку, пишет «Главред».

При этом более никто из делегатов мероприятия не шел таким странным образом. По всей вероятности, Эрдогану пришлось придерживать Путина под руку из-за плохого самочувствия русского диктатора.

Путин болен - что известно

Ранее во время визита президента страны-агрессора России Владимира Путина в Иран хозяину Кремля нездоровилось. Ему потребовалось четыре раза «отдохнуть» в присутствии медицинского работника.

В Кремле заявили, что Путин заболел в ходе визита в Тегеран. Якобы хозяин Кремля «немножко простудился» из-за жары и работы кондиционеров.

По данным СМИ, в ночь с 22 на 23 июля Путину понадобилась срочная медицинская помощь. Он жаловался на сильную тошноту.

Ранее СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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