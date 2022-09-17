Лукашисты пытались помешать Зеленскому выступить с видеообращением на Генассамблее ООН 16 17.09.2022, 17:23

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Их попытка провалилась.

В ООН 16 сентября голосовали за то, чтобы дать возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому, в виде исключения, выступить на Генассамблее не лично, а по видео. Против высказались делегации всего семи стран. Одна из них — Беларусь. Итоги голосования опубликовал в Twitter постпред Украины при ООН Сергей Кислица, пишет zerkalo.io.

Помимо Беларуси против выступления Владимира Зеленского по видеосвязи высказались Россия, Никарагуа, Куба, Северная Корея, Сирия и Эритрея. При этом «за» проголосовала 101 страна. Еще 19 воздержались.

Таким образом Украина может представить «записанное заявление президента», которое будет воспроизведено во время общих прений.

Обращение Зеленского запланировано на 21 сентября.

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