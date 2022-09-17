Как белорусам понять, что кто-то получил доступ к их телефону 17.09.2022, 17:50

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Несколько важных рекомендаций от эксперта.

Телефон сегодня — это маленькая жизнь. В нем находятся контакты, фотографии, дни рождения и заметки. Иногда гаджет начинает работать странно. Эксперт Валентин Петухов рассказал «АиФ», какие виды взломов существуют, можно ли их обнаружить и обезопасить свой смартфон.

Существует бытовой взлом и профессиональный. Шпионаж бытового характера совершается с помощью мощностей самого телефона. Злоумышленники могут собирать информацию о геопозиции и данные в телефоне. На системе Android такой взлом провести легче, а на системе IOS — сложнее. Несмотря на простоту этой операции, пользователь может заметить признаки взлома. При профессиональном проникновении пользователь узнает о нем последним, потому что качественный взлом не подразумевает каких-либо изменений в работе гаджета. Тем не менее есть признаки, на которые стоит обратить внимание.

Если смартфон начал сильно греться (при этом недавно не было установлено обновление или приложение со стороннего сайта), значит, происходит фоновый процесс. Это один из признаков того, что телефон в состоянии покоя либо передает, либо принимает информацию.

Современные смартфоны часто отображают свою деятельность. Например, Apple при определении геопозиции показывает индикатор в виде синей стрелочки, если происходит видеозапись, загорается зеленый индикатор, а оранжевый говорит о аудиозаписи. Все это помогает следить за активностью мобильного устройства.

Несвойственные процессы

Неочевидные системные сообщения, включение Bluetooth, внезапная перезагрузка телефона — если это происходит регулярно и без всякой логики, это может быть проявлением активности со стороны.

Как самостоятельно справиться с проблемой взлома?

В целях профилактики раз в определенный период времени можно сбрасывать телефон до заводских настроек и скачивать нужные приложения заново. Так все вредоносные ПО будут стерты. Но надо быть внимательным, потому что сейчас некоторые приложения недоступны в AppStore и Google Play.

Такое обнуление полезно не только при подозрении взлома, но и в целом возвращает работоспособность устройства. Система переполняется мусором, а полное обнуление ее очищает.

Как обезопасить себя от взлома?

Нужно соблюдать цифровую гигиену: не переходить по неизвестным ссылкам, не кликать по сомнительной рекламе, не скачивать приложения с непроверенных сайтов.

Стоит опасаться звонков с незнакомых номеров. Чтобы предотвратить общение с мошенниками, нужно скачать определитель номеров, а можно и несколько, чтобы они дополняли друг друга. Это не стопроцентная защита, но хорошее подспорье для того, чтобы понимать, кто тебе звонит.

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