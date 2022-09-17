В Польше состоялось торжественное открытие судоходного канала через Вислинскую косу 17.09.2022, 17:58

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С 18 сентября, впервые в истории, суда смогут войти в Вислинский залив в обход российской прибрежной зоны.

Сегодня, 17 сентября, в Польше состоялось торжественное открытие судоходного канала через Вислинскую косу, передает polskieradio.pl. Президент Польши Анджей Дуда, принимая участие в торжественном открытии канала, подчеркнул:

«Все должны понять, что страна, которая считает себя серьезной, должна избавится от комплексов. Наш народ избавился от комплексов, в первую очередь от комплекса неполноценности. Страна, которая знает свой потенциал, свою историю и свое значение, не может себе позволить быть зависимой страной. Не может позволить себе, чтобы кто-то другой решал его важные, стратегические вопросы».

Анджей Дуда добавил, что дата открытия канала не случайна, ведь 17 сентября отмечается 83-я годовщина нападения СССР на Польшу. Польское правительство таким образом хочет продемонстрировать, что Польша становится независимой от России, ведь ранее польским судам приходилось брать разрешение на проход через Балтийский пролив в РФ.

На церемонии открытия канала также присутствовали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правительственной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и другие представители польского правительства.

С 18 сентября канал будет открыт для судов. Впервые в истории они смогут войти в Вислинский залив в обход российской прибрежной зоны.

Отметим, что судоходный канал через Вислинскую косу имеет длину более одного километра и глубину пять метров.

Решение о строительстве судоходного канала через Вислинскую косу было принято Сеймом Польши 24 февраля 2017 года. Строительство началось в октябре 2019 года и по сентябрь этого года были построены укрывающая гавань со стороны Гданьского залива, навигационный канал со шлюзом и закрывающей конструкцией, а также причалы ожидания со стороны Гданьского и Вислинского заливов и новая дорожная система с передвижными мостами для прохода через канал. Кроме того, был построен искусственный остров, расположенный в Вислинском заливе.

Согласно заявлению правительства Польша, окончательная стоимость строительства судоходного канала через Вислинскую косу будет известна в октябре или ноябре этого года.

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