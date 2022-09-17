Поражение России: что думают о будущем Кремля и окончании войны американские дипломаты 17.09.2022, 18:26

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Молниеносный блицкриг ВСУ в Харьковской области запустили маховик страха в Кремле.

Российская пропаганда бросается из одной крайности в другую, критикуя русских генералов, призывая к всеобщей мобилизации, затем к самомобилизации в регионах, и вербуя заключенных по тюрьмам. Причем последним Москва очевидно гордится, выкладывая везде по соцсетям видео «мотивационного» спича повара Путина и негласного руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к тем же заключенным в тюрьмах, сообщает ТСН.

Путин катастрофически боится объявить войну и всеобщую мобилизацию. Поэтому по извращенной кремлевской логике лучше дать оружие криминальным элементам, чем народу, который может и снести их власть. Очевидно, что Кремль в тупике. Невозможность объявить всеобщую мобилизацию с одной стороны, и поражение русской армии на поле боя с другой заставляет Путина идти на дальнейшую радикализацию войны. Ракетные удары по критической украинской инфраструктуре в Харькове и Кривом Роге – наглядное тому подтверждение.

Вместе с тем, в Кремле и Вашингтоне снова начали говорить о рисках применения ядерного оружия. Москва говорит, что передача Украине дальнобойных ракет (например, ATACAMS дальностью 300 км) Россия будет считать вступлением США в войну. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков снова заявляет о возможности применения ядерного оружия, если России что-нибудь будет угрожать.

Неожиданно прокомментировал это и Джо Байден в программе «60 минут» на телеканале CBS, обращаясь к Путину:

- Не делайте этого. Не делайте этого. Не делайте этого. Вы измените лицо войны на непохожее ни на что со времен Второй Мировой войны.

Чтобы понять, что в США думают о поражении россиян на Харьковщине, почему Белый дом не передает Украине дальнобойные ракеты и авиацию, и когда, наконец, закончится война журналисты пообщались с двумя бывшими послами США в Украине Стивеном Пайфером и Джоном Гербстом.

Поражение в Харьковской области

Американские дипломаты единственные в том, что российские силы на Харьковщине посыпались и в панике убегали, оставляя всю технику на поле боя, из-за деморализации, плохого руководства (в армии – ред.), неадекватных цепочек поставок и отсутствия реальной подготовки к отпору, с которым они столкнулись в Украине со стороны как военных, так и гражданских.

По словам Стивена Пайфера, в Харькове украинские военные показали способность удивить врага, а затем воспользовались преимуществом этой неожиданности благодаря разумной тактике и мотивированным войскам.

- Разгром российских войск отразил их слабые стороны: плохое руководство, плохую тактику и немотивированных солдат с низким моральным духом. Эти проблемы могут быть достаточно распространены среди российских сил в Украине, — считает Пайфер.

Пока ВСУ успешно наступают на нескольких направлениях одновременно, всех украинцев интересует, а когда собственно будет прекращение активной фазы боевых действий? Джон Гербст считает, что пока поддержка Украины со стороны США и Запада не будет уменьшаться, Украина победит в этой войне.

- Если эта помощь останется на действующем уровне, война может длиться долго, до того дня, когда российское руководство поймет, что не может выиграть. Если бы США дали Украине все оружие, которое она просит, война могла бы закончиться гораздо быстрее, — считает Джон Гербст.

Действительно, для победы в этой войне и окончательного поражения России на поле боя Украине нужно больше военной помощи, в том числе дальнобойных ракет и авиации. Однако Белый дом до сих пор не принял это решение.

По мнению Джона Гербста, так происходит, потому что Администрация Байдена похоже напугана российскими угрозами, что предоставление более высокоточного оружия может привести к ядерной войне.

- Конечно, любой рассудительный политик рассматривал бы возможность эскалации. Между тем российские угрозы не должны сдерживать США от принятия необходимых шагов – предоставление Украине более передового оружия для обеспечения безопасности американских интересов, — считает дипломат.

Будущее Путина

То, что сейчас происходит в России после сокрушительного поражения россиян в Харьковской области, породили разговоры о возможном перевороте в Кремле и отстранении Путина от власти. Говорят даже о возможном распаде России. Однако интересно здесь также услышать мнение Вашингтона. Какова стратегия США по отношению к России?

По словам Джона Гербста, большой интерес США к тому, чтобы Путин не выиграл войну в Украине.

- Если бы это произошло, он бы, вероятно, начал угрожать союзникам США в Восточной Европе. У Путина еще есть время закончить его агрессивную войну против Украины. Неясно, готов ли он психологически это сделать. Россияне будут определять будущее России. США не заинтересованы в развале России. США заинтересованы в сдерживании агрессивного Кремля, – считает Гербст.

И здесь возникает еще один логичный вопрос: а когда же Украине садиться за стол переговоров с Россией? В интервью CNN на этой неделе Владимир Зеленский уже заявлял, что на сегодняшний день переговоры с РФ невозможны. Особенно после того, как мир увидел в уволенном Изюме вторую «Бучу».

Неожиданно переговоры с Зеленским заговорил Путин на саммите ШОС в Самарканде. Мол, Россия не против, но Украина отказывается. Понятно, что это подлая манипуляция. Предпосылка для переговоров с Россией, которые в идеале должны состояться в формате «Рамштайн», может быть только одно – безусловный вывод российских войск из Украины и признание капитуляции.

К тому же, по словам Стивена Пайфера, США хотят, чтобы Украина победила в войне, а это значит, что вторжение России рухнет.

- Кроме того, я считаю, что Вашингтон оставляет за Украиной определять, что она считает победой. Что касается переговоров, Вашингтон ожидает, что переговоры могут понадобиться в какой-то момент, но также, похоже, верит, на мой взгляд, и это правильно, что это президент Зеленский и украинское правительство должны определить, благоприятны ли условия для переговоров и когда, — подытожил Пайфер.

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