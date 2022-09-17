В Барановичах задержали белоруску, которая 14 лет живет в Андорре 5 17.09.2022, 19:15

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37-летняя Ольга Манкевич находится в СИЗО.

В Беларуси в конце августа этого года была задержана 37-летняя Ольга Манкевич из Барановичей. Последние 14 лет она жила в Княжестве Андорра, но приезжала время от времени на родину. Ей предъявили обвинение по статье 368 УК («Оскорбление Лукашенко) за комментарии и скриншоты в ее аккаунте в Instagram страницы «Nexta» в 2020 году, пишет zerkalo.io.

Брестский госканал опубликовал видео с Ольгой, где она рассказала, что в 2008 году приехала с танцевальным коллективом в Андорру на выступление. Там познакомилась с будущем мужем и осталась в княжестве. Время от времени приезжала в Беларусь, где у нее остались друзья и знакомые.

Была она на родине и в августе 2020 года. В Instagram она подписалась на страницу «Nexta», откуда делала скриншоты и выкладывала на свой странице, писала комментарии. После этого уехала в Андорру и в течение двух лет время от времени приезжала в Беларусь.

22 августа 2022 года ее задержали на вокзале. На данный момент Ольга находится в СИЗО. В Андорре у нее остались муж и сын.

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