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Европа обновила рекорд по производству солнечной энергии

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  • 17.09.2022, 19:17
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Европа обновила рекорд по производству солнечной энергии

Больше всего солнечной энергии произвели в Нидерландах.

Этим летом производство солнечной энергии в Евросоюзе достигло рекордной отметки в 12,2% общего объема произведенной энергии, подсчитали в независимом аналитическом центре по вопросам климата и энергетики Ember, пишет «Европульс».

По подсчетам аналитиков, эта энергия стоила бы 29 миллиардов евро, если бы ее произвели на ископаемом топливе.

Больше всего солнечной энергии произвели в Нидерландах, где ее доля составила 23%. За ними следуют Германия (19%) и Испания (17%).

По подсчетам Ember, солнечные батареи все еще производят меньше электроэнергии, чем угольные электростанции в Европе, поэтому, чтобы достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов до 55% к 2030 году, странам ЕС нужно удвоить количество солнечных установок.

От угля как источника энергии отказалось уже несколько европейских стран; многие определили, в каком году они перестанут использовать уголь (следить за развитием событий можно здесь).

Прошлым летом производство солнечной энергии в ЕС впервые достигло отметки в 10%.

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