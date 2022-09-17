Россияне провалили атаки на Донбассе и готовятся отступать на Херсонщине 3 17.09.2022, 19:29

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В районе Каховской ГЭС, для построения переправы, оккупанты затопили девять вагонов.

На 206-е сутки полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты готовят себе пути отступления в Херсонской области. Подтверждена ликвидация более 180 оккупантов во временно оккупированном Херсоне. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В настоящее время российские войска готовят пути отступления из-за уничтожения украинскими защитниками всех переправ через Днепр на Херсонском направлении. В частности, враг затопили девять вагонов возле Каховской ГЭС для постройки в дальнейшем переправы.

За 17 сентября ВСУ отразили атаки оккупантов в населенных пунктах Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Также уничтожены более 180 оккупантов в оккупированном Херсоне 10 сентября. Тогда удар пришелся по зданию ООО «Алкосервис», где размещались рашисты и их военная техника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали погибших, чтобы скрыть большие потери.

Кроме того, украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения российских войск и техники и трем позициям ЗРК, а также ВСУ сбили вражеский беспилотник. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления оккупантов и их составу боеприпасов.

В свою очередь, ВС РФ продолжают сосредотачивать усилия на обороне и удержании ранее захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области и срыве активных контрнаступательных действий ВСУ. Они обстреливают украинские позиции вдоль линии столкновения, перегруппировуются на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку с помощью БПЛА.

В частности, оккупанты обстреляли жилые дома, гражданскую инфраструктуру, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. За 17 сентября они нанесли четыре ракетных и 15 авиационных ударов, обстреляли 20 раз из реактивных систем залпового огня военные и гражданские объекты. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов: Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка, Очаков.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась.

В других направлениях россияне проводят обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

- на Северском направлении – Блешня Черниговской области и Хлебороб, Кондратовка Сумской области;

- на Харьковском направлении – Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Дворичная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

- на Краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григорьевка;

- на Бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

- На Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опросное.

- На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях – по линии столкновения. В частности, пострадали более 50 населенных пунктов, в том числе: Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Чаривное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.

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