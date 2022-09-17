У Путина не осталось хороших ходов Ксения Кириллова

17.09.2022, 19:44

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Вся кремлевская система выстроена на коррупции как ее стержневой основе.

После сокрушительного поражения российской армии в результате украинского контрнаступления возникает закономерный вопрос: что в такой ситуации может предпринять Путин? Понятно, что полностью предсказать извращенную логику российского диктатора невозможно, однако, даже если проанализировать наиболее вероятные сценарии, очевидно, что у Кремля не остается хороших ходов.

Самой острой темой, обсуждаемой в российском информационном пространстве последних дней, стала возможность объявления в России всеобщей мобилизации. Именно к этому призвал лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, вопреки традиционным пропагандистским нарративам заявивший, что «в Украине идет не спецоперация, а война, которая закончится или победой, или поражением». С ним солидарен и другой депутат Госдумы, член «Единой России» Михаил Шеремет, по словам которого «без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов в Украине не достигнем».

Действительно, даже лояльные Кремлю военные аналитики не раз отмечали, что у России нет человеческих ресурсов для массивного наступления. На данный момент Москва активно вербует на войну не только заключенных, но и бездомных. В регионах России активно набирают отряды наемников, однако, по оценкам западных военных аналитиков, восполнить нужды воюющей армии они не смогут. Тем не менее, даже прокремлевские эксперты предупреждают, что объявление всеобщей мобилизации приведет к резкому росту антивоенных настроений в обществе, а российские экономисты все чаще прямо заявляют, что «к мобилизации ничего не готово».

Это, очевидно, понимают и в Кремле. 13 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что «российские власти не планируют объявлять мобилизацию». Известный кремлевский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков предложил «компромиссный» вариант. В частности, он полагает, что всеобщей мобилизации на данном этапе не случится, однако будет произведена «частичная мобилизация».

По словам Маркова, она будет заключаться в развитии «стратегии скрытой мобилизации, которая осуществлялась ранее», то есть в формировании «добровольческих соединений в различных регионах России». Как полагает кремлевский политолог, «это хорошо и для экономики страны, поскольку деньги поступают семьям новых военных». Очевидно, речь идет о выплате «гробовых» денег за погибших солдат, смерть которых российские пропагандисты и штатные аналитики рассматривают как вполне приемлемый способ развития экономики.

Помимо этого, Марков призывает к организации специальных подразделений из числа недавних отставников силовых структур; мобилизации IT-специалистов для проведения кибератак; частичной мобилизации населения для участия в обеспечивающей деятельности «по поддержанию порядка» на оккупированной территории и долгосрочной мобилизации медиков. Еще одним его предложением стала переброска на фронт подразделений армии России, которые находятся в других регионах.

Что касается последнего предложения, схожие мысли высказал бывший советник погибшего главы так называемой «ДНР» Александра Захарченко, заместитель председателя российской партии «За правду» Александр Казаков. По его словам, в ближайшие недели будет объявлена третья фаза так называемой «специальной военной операции» (так власти России называют полномасштабную войну против Украины – КР), основным признаком которой будет «радикальное увеличение российского контингента в Украине». Казаков уверяет, что увеличение контингента произойдет за счет переброски в Украину других частей действующей армии, расположенной сейчас на границах России – пусть даже ценой оголения этих границ.

Однако даже эти относительно «мягкие» предложения нереализуемы как минимум по двум причинам. Во-первых, гражданское население, включая врачей, учителей и IT-специалистов, не меньше, чем военные, будут пытаться избежать отправки в зону боевых действий. Даже лояльные Кремлю социологи отмечают, что «социум не готов к полномасштабной мобилизации», и она вызовет рост социального недовольства. К тому же украинские власти уже начали задерживать российских учителей в Харьковской области после освобождения оккупированных территорий, и объявили, что будут судить их по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны. Учитывая, с какой скоростью Киев возвращает себе захваченные территории, каждый из россиян, согласившихся отправиться «в командировку» в Украину, может с легкостью представить себя на месте задержанных.

Во-вторых, переброска в Украину солдат-срочников из действующей армии, равно как и отправка туда мобилизованных гражданских специалистов, на данный момент невозможна по российскому законодательству. Сейчас в зону боевых действий формально возможно направлять только военнослужащих-контрактников, что заставляет Минобороны угрозами и давлением принуждать срочников подписывать контракт.

Формальным способом обеспечить «легальную» форму переброски срочников на войну могли стать псевдореферендумы о вхождении оккупированных территорий в состав России. Абсолютно незаконные с точки зрения международного права, эти действия, тем не менее, позволили бы российским властям объявить захваченные регионы «территорией России» и направить на них призывников и гражданских специалистов.

Однако успешное наступление украинской армии поставило планы о проведении «референдумов» под угрозу. Более того, для организации даже такой фиктивной процедуры, как голосование под дулами автоматов, нужны люди, в первую очередь лояльные специалисты из России, а как уже было отмечено, пример с арестом российских учителей существенно сокращает мотивацию россиян работать и воевать на чужой территории.

Требуемая российскими «ястребами» «постановка экономики страны на военные рельсы» также выглядит весьма сомнительно, учитывая неискоренимую и всепобеждающую коррупцию, проникшую в России даже в оборонную сферу. К примеру, в начале сентября Следственный комитет России задержал по подозрению в совершении мошенничества в особо крупных размерах Наиля Губаева – бывшего инвестиционного директора УК «РОСНАНО» и члена совета директоров АО «ЭЛВИС-НеоТек».

Губаев подозревается в многомиллионном хищении как государственных денег, так и средств, принадлежащих самой компании «Элвис». Ранее государственное агентство России, занимающиеся инвестированием в высокотехнологические производства (РОСНАНО) назвало «ЭЛВИС НеоТек» в числе «критически важных для страны активов», однако это не уберегло предприятие от масштабных хищений. Похожие обвинения были выдвинуты в адрес директора оборонного завода «Микрон» Геннадия Красникова.

Вскоре после этого издание «Проект» выпустило расследование о том, как семья второго человека в Совете федерации и партии «Единая Россия», ярого пропагандиста войны Андрея Турчака построила особняки и бизнес-центры на месте оборонных заводов. Это неудивительно, если знать, что вся путинская система выстроена на системной коррупции как ее стержневой основе. Очевидно, что у подобной системы нет шансов выиграть войну у патриотически мотивированной украинской армии, к тому же оснащенной новейшими западными вооружениями и технологиями.

Ксения Кириллова, Крым.Реалии

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