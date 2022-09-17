Что и за сколько белорусы могут сдать в приемозаготовительные пункты 17.09.2022, 19:55

Круглый год такие пункты принимают, к примеру, пэт-бутылки.

В этом году почти у всех уродили яблоки. Люди распоряжаются урожаем по-разному – кто-то закупает сахар и варит на зиму повидло, другие же не заморачиваются у плиты и везут яблоки в приемозаготовительные пункты. Horki.info

побывали в одной такой точке в Горках.

Пункт приема на улице Вокзальной, 57 достаточно обширный, для разных видов товара здесь отдельные площади, или даже склады. Режим работы такой: со вторника по пятницу открыто с 9:00 до 16:00, в субботу и воскресенье – с 9:00 до 14:00, в понедельник – выходной.

Кроме садово-растительной продукции здесь круглый год принимают металл, макулатуру, пэт-бутылки, стеклобой.

– Сейчас самый сезон на яблоки и чеснок. Если будут грибы, скорее всего, тоже будем их принимать. Люди везут к нам в основном яблоки. Мы принимаем все сорта, кроме белого и розового наливов, все-таки предпочтительно, чтобы плоды были крепенькие, не рыхлые, – рассказала приемщица Елена. Она работает тут уже семь лет, и многих постоянных посетителей знает не только в лицо, но и по именам.

Яблоки здесь берут по 13 копеек за килограмм, чеснок – по 4 рубля за килограмм. В разгар лета люди возили и ягоды (черную смородину, паречку), но теперь их сезон закончился.

Урожай принимают в любой таре, но удобнее всего в мешках, особенно если яблок много.

Здесь же стоят весы, на которые за один раз можно нагрузить до 520 килограмм.

Обычно продукцию привозят мужчины: кто на велосипедах, кто на машинах. Они самостоятельно перекладывают свой скарб из транспорта на весы, приемщица записывает вес в специальную закупочную ведомость. Рассчитываются с людьми здесь на месте и сразу.

– Яблоки берут на разные заводы, но чаще приезжают из Червеня. Машины приходят примерно через день, сколько насобираем яблок, все отгружаем, – добавляет Елена.

Беседу время то времени прерывают клиенты пункта. К примеру, Юрий и Сергей садоводством не занимаются, они чаще доставляют сюда металл и пэт-тару. А вот Владимир привез семь мешков яблок из своего сада. По его словам, наполнять мешки помогала жена – жалко, если урожай пропадет, поэтому они решили посвятить этой работе воскресенье и трудились вместе.

Всего в Горках четыре приемозаготовительных пункта местного райпо.

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