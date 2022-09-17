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Авиация Украины нанесла мощные удары по 10 районам сосредоточения россиян

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  • 17.09.2022, 20:03
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Авиация Украины нанесла мощные удары по 10 районам сосредоточения россиян

Также были атакованы три позиции оккупантов, на которых были размещены зенитные ракетные комплексы.

Украинская авиация за текущие сутки нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

- В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются, - говорится в сообщении о том, как ВСУ «устроили жару» для оккупантов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов, добавили в Генштабе.

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