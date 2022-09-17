Авиация Украины нанесла мощные удары по 10 районам сосредоточения россиян 2 17.09.2022, 20:03

2,142

Также были атакованы три позиции оккупантов, на которых были размещены зенитные ракетные комплексы.

Украинская авиация за текущие сутки нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

- В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются, - говорится в сообщении о том, как ВСУ «устроили жару» для оккупантов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов, добавили в Генштабе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».