Как живется белорусской студентке в общежитии польского вуза 17.09.2022, 20:18

В Польше уборкой в общежитии занимаются штатные работники.

У студентов в Беларуси начался учебный год. «Медиа-Полесье» рассказывает для сравнения об условиях жизни студентки, которая учится в Гданьском университете. Елизавета – магистрантка. Степень бакалавра получила в белорусском вузе, а летом 2021 года поступила в высшее учебное заведение в Польше.

Перед заселением в общежитие студент обязан заполнить электронную заявку, где выбирает заинтересовавшее его общежитие и описывает состав и доход своей семьи. Для иностранных студентов – это формальность, однако, если ты польский студент, то на основании двух последних критериев выносится решение (только местные студенты с невысоким семейным доходом получают место).

Елизавета выбрала общежитие с самой бюджетной месячной оплатой в размере 370 злотых (около 205 белорусских рублей). Стоимость за пользование интернетом автоматически включена в оплату. Елизавета въехала в общежитие сразу после получения письма на свою студенческую электронную почту. Своё общежитие до приезда Елизавета видела только на фото с официального сайта Гданьского университета.

Администрация общежития не назначает точный день и время заселения студента. В разрешении о заселении указано, что человек обязан это сделать в первые две недели после начала учебного года в любое удобное время, так как общежитие работает круглосуточно. При невозможности заселиться в указанные временные рамки предлагают обращаться также по электронной почте, но в индивидуальном порядке.

В день приезда героини здание общежития выглядело точно так же, как на фото. Вход в общежитие и ресепшн оснащены системой видеонаблюдения. Около рабочего места администрации — информация о предстоящих мероприятиях для студентов, организационных вопросах и необходимости соблюдения гигиенических норм.

После оформления документов, проживающий заполняет соглашение о соблюдении правил безопасности в общежитии и получает чип от входной двери в свою комнату. Каждый из проживающих в комнате имеет индивидуальную связку с чипом и ключом от кухонного шкафчика. Также за комнатой закреплена одна карточка для электронного выключателя.

В отличии от белорусских общежитий, в Польше при заселении индивидуальное постельное бельё и полотенца не выдаются, только одеяло и подушка. В комнате — шкаф для одежды, стол и стул, полки для книг, настольная лампа. Стены окрашены краской. При заселении ты обязуешься не изменять дизайн комнаты и вешать на стены картины или фото. В комплектацию комнаты также входит холодильник (без морозильной камеры). Но даже для двух человек он достаточно маленький, поэтому на подоконнике и рабочем столе часто хранят не вместившиеся овощи и фрукты.

Во всех помещениях общежития встречается информация, которая напоминает о соблюдении необходимых правил безопасности. Коридоры оснащены камерами наблюдения, таблички напоминают о запрете курения. Курящие студенты выходят на улицу, в зону для курения. Елизавета вспоминает, что несколько раз наблюдала за попытками курения на кухне или в комнате, но противопожарные датчики очень чувствительные, и для студентов, нарушение обернулось выселением и штрафом.

Общежитие имеет коридорный тип, то есть туалет и душ – общие, расположены на коридоре. Однако, студентов это не смущает и с их слов, утром и вечером очередей не наблюдается.

В начале каждого коридора также расположена комната самоподготовки. Во время сессии комната особенно пользуется популярностью, и попытки занять её на соседних стажах также бывают безрезультатны.

Уборкой в общежитии занимаются штатные работники. Каждое утро с понедельника по пятницу проводится влажная уборка, дезинфекция кухни и душевых комнат. Как на улице, так и в помещениях установлены контейнеры для сортировки мусора.

На территории общежития находится спортивная площадка с баскетбольным полем и несколькими тренажёрами. Она не охраняется. При желании позаниматься спортом, студент берёт ключ, оставив в залог личный документ.

На первом этаже имеется две прачечные и две комнаты для сушки вещей. Чтобы единоразово воспользоваться стиральной машиной, проживающий должен внести оплату в размере 3,5 злотых (около 2 бел. рублей) и получить жетон. Сушка одежды в специализированной комнате возможна при наличии у студента индивидуальной сушилки для белья.

В подвальных помещениях двух рядом стоящих общежитий открыты клуб «Ygrek» и кофейня «Index», позиционирующие себя как заведения для студентов. Меню и развлекательная программа предусматривают скидки для посетителей, имеющих студенческую легитимацию. Во вторник и четверг в клубе на регулярной основе проводятся вечера караоке, а в кофейне создана зона отдыха с настольными играми и квизами.

Елизавета живёт в этом студенческом месте всего год, однако, имея опыт проживания и в белорусском общежитии, с уверенностью заявляет, что здешний комфорт несравним с условиями в Беларуси.

— Я вижу, за что я плачу деньги. Я могу требовать соблюдения санитарных и этических норм. В Беларуси у меня случались конфликты с администрацией общежития. На мои претензии касательно несвоевременной уборки помещения мне отвечали прямо: «Не нравится здесь при оплате 20 рублей, переезжай в свою квартиру, тебя никто не держит». Приоритеты каждый определяет сам, но я свой выбор сделала.

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