Запорожскую АЭС снова подключили к украинской энергосети 17.09.2022, 20:25

Восстановлена одна из четырех основных внешних линий электропередач.

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию непосредственно из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других функций безопасности.

- После повторного подключения основной линии вчера (16 сентября — ред.) днем три резервных линии электропередачи снова находятся в резерве. Три других основных внешних линий электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными, — отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

- Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают, — пояснили в МАГАТЭ.

Напомним, 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена. Было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние.

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