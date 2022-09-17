Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: эксперт озвучил неожиданный эффект 1 17.09.2022, 20:36

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Российские войска сравнили с пауками в банке.

На Донбассе начинает рушиться система управления российских оккупационных войск из-за успехов контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Об этом рассказал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Причиной обрушения системы управления он назвал бегство россиян из Харьковской области.

- Дело в том, что на Донбасском плацдарме сформировался пул, так сказать, пауков в банке. На одной локации сейчас сконцентрированы силы и средства двух с половиной (образно) военных округов, подчиняющихся двум с половиной командующим и кичка мобиков. И эта токсичная смесь густо приправлена «вагнерами», которые сейчас формируются за счет зэков, что добавляет ещё большей токсичности всей этой смеси, – отметил эксперт.

По словам Коваленко, таким образом, контрнаступление ВСУ на Харьковском плацдарме создало условия для развития очень интересных событий в ближайшей перспективе на других локациях:

- А, как известно, важной составляющей интересных событий является обрушение системы управления и обеспечения передовых подразделений врага. Делаем выводы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Харьковская область почти вся освобождена.

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