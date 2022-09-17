Что посмотреть и чему удивиться в Свислочи 17.09.2022, 20:48

1,690

Вариант путешествия на один день.

В это раз журналист intex-press.by Никита Пастухов побывал в метсечке Свислочь, на самом западе Гродненской области, у самой Беловежской пищи. Здесь установлена целая алея памятников, старинная гимназия и парк Тышкевичей, заложенный в 18 столетия.

Как добраться

Дешевле всего из Барановичей до Свислочи можно добраться на дизель-поезде – сразу нужно до Волковыска, а потом пересесть на поезд до Свислочи. Автомобильным транспортом или велосипедом также можно сюда попасть, потому что, дороги до этого населенного пункта ведут хорошие.

Что посмотреть

Первое упоминание о Свислочи относится к 1256 году, хотя по мнению историков основано оно намного раньше. Во времена Великого Княжества Литовского в 1523 Свислочь получил статус местечка и стал активно развиваться благодаря своему выгодному географическому положению. За свою историю, Свислочь принадлежало Хадкевичам, Покошам, Кришпин-Киршенштейн, Тышкевичам.

В конце ХVIII века Винцент Тышкевич произвел реконструкцию Свислочи, обустроил в центре местечка большую базарную площадь, на которой проходили знаменитые ярмарки. В Свислочи были свой зоопарк, театр. Город был украшен парком, 20-метровым обелиском, въездными воротами.

В 1805 году Тышкевич основал в Свислочи за свой счёт Гродненскую губернскую гимназию, которую в разное время окончили Кастусь Калиновский, Наполеон Орда, Ян Чечет, Ромуальд Траугутт, Юзеф Крашевский и другие известные личности. За поддержку восстания 1830-31 годов у гимназии забрали статус губернской. А потом ее понизили до прогимназии за участие сотрудников и учащихся учебного заведения в восстании Кастуся Калиновского в 1863-64 годах. Во время восстания в Свислочи были напечатаны 7 номеров «Мужыцкай праўды» – первой газеты на белорусском языке. Рядом с местечком проходили бои повстанцев с царскими войсками.

Поэтому память о Калиновском бережно хранится на старых улочках Свислочи – здесь можно встретить памятные таблицы, а одна из центральных улиц носит имя знаменитого повстанца. В центре Свислочи среди аллеи памятников установлен единственный в Беларуси монумент Кастусю Калиновскому, изготовленный знаменитым скульпторам Заиром Азгуром еще в 1958 году.

Кстати один из корпусов бывшей гимназии сохранилось до сих пор и туда обязательно нужно сходить, чтобы ощутить дух той эпохи и увидеть место, где училось очень много знаменитых людей.

Кроме монумента Калиновскому на аллею памятников в размещены также имеются памятник воинам-афганцам Свислочи, памятник воинам Великой Отечественной Войны, памятник Ромуальду Траугутту (установлен в 1928 году на средства местных жителей).

Обязательно нужно сходить в уютный парк с вековыми дубами, липами и футбольным стадионом, заложенный еще в конце 18 века Винцентом Тышкевичем. Когда-то в парке размещалась усадьба Тышкевичей. Вас приятно удивит и довольно уютным центром города. Отметим, что свой нынешний вид центр Свислочи обрел в 2017 году, после проведения там областных Дожинок.

Что касается культовых сооружений, то здесь есть построенный в 2010-х православная церковь Рождества Святой Богородицы.

Костел Святого Франциска Азиского был построен в начале 90-х на месте сгоревшего во времена Второй Мировой войны храма 16 века.

До наших дней дошло здание бывшей католической часовни-усыпальницы Юзефы Тышкевич на старом кладбище. Сегодня это Крестовоздвиженская церковь.

Где перекусить

Свислочь – это райцентр, и здесь есть несколько точек общепита, есть даже ресторан с колоритным название «Беловежский». Так что проблем с питанием быть не должно.

Где зачекинится в инстаграм

Естественно здесь выделяется свислочская аллея памятников, где их разнообразие – на любой вкус. Кстати, по словам местных жителей, самым популярным местом для фото, является единственный в Беларуси памятник Кастусю Калиновскому.

Итог

Свислочь – красивый райцентр, расположенный на самом краю Беловежской пущи, где местные жители чтят свою историю. Это местечко тесно связанно с белорусским национальным героем, упоминание о котором модно встретить в разных местах. Хотя лето уже и закончилось, но в нашей стране столько интересных и важных мест, что путешествовать нужно на протяжении всего года, чтобы увидеть, хотя бы часть этого богатства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».