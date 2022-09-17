Трофейные танки, БТРы и целый «Тигр»: украинский военный рассказал о победах на передовой 17.09.2022, 21:13

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Историю украинского защитника из 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

На его минах подорвались десятки россиян. «Затрофеены» танки, БТРы и даже «Тигр». После выхода из окружения вблизи Конотопа, Александр с позывным «Кулибин» вместе с побратимами начали «бросать ловушки», в которые попали не один десяток российских оккупантов.

Историю украинского защитника из 58 отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского рассказали на официальной странице Минобороны Украины.

Александра знают все в его родном 15-ом батальоне. Его изобретательность всех удивила, когда в условиях интенсивных боевых действий он своими золотыми руками смастерил для бойцов баню и мастерскую, за что и получил такой позывной.

С началом полномасштабных событий, выставляя противотанковые комплексы группа Александра оказалась в окружении близ Конотопа, откуда он уже думал не найдет выхода и звонил прощаться с родными.

- Охраннику складского комплекса, который остался там с нашими военными, знакомые по телефону рассказали, что рядом очень много россиян, большие колонны техники уже обошли их позиции и продолжают стремительное движение вглубь страны. Поэтому охранник помог группе наших военных выйти из окружения разными тропами - лесами и полями, - вспоминает военный.

Путь к «своим» был далек для их группы - осторожно шли днями и ночами. Иногда рядом проезжали вражеские колонны. А когда Александр с побратимами наконец добрались к ближайшим позициям ВС Украины благодаря местным егерям (которые вывезли их в село на своих джипах) - ребята получили задание минировать вероятные пути движения врага.

На счету небольшой группы, в которую входил «Кулибин» десятки единиц вражеской техники - танки, БТРы и даже Тигр.

На задание, получив оперативную информацию, они отправлялись с егерями, а дальше шли пешком. Ребятам приходилось нести достаточно тяжелых противотанковых мин, кроме индивидуального оружия и гранатометов.

- Мины устанавливали там, где враг может объездить забаррикадированные пути, полевые дороги и накатанные тропы вблизи железнодорожных переездов, - рассказывает «Кулибин».

После подрыва техники «Кулибин» с собратьями шли проверять результаты работы. Более уцелевшую технику они передавали на ремонт и соседним подразделениям, сразу использовали ее против врага.

- Самым большим моим удивлением было увидеть вооруженных полицейских в освобожденном от русских поселке. Те же копы, которые сразу убежали - уже ходили по улицам и делали вид, что освобождают и зачищают село, а мы их поздравили, сообщив, что отсюда враг был выбит нами уже несколько дней назад, - вспоминает Александр, показывая на своем телефоне фотоснимки.

«Хочешь мира - готовься к войне» - означает набитая татуировка на руке Александра.

Кроме уничтоженной, подбитой, брошенной вражеской техники и десятков ящиков боеприпасов - лучшими трофеями «Кулибин» называет целый «Тигр» и российский заправщик на шасси Камаза вблизи населенного пункта Крупичполе.

- В ходе зачистки кто-то выстрелил по заправщику из РПГ, но к счастью он не сорвался, лишь загорелся. Вскоре, когда пламя погасло, мы увидели, что цистерна полна. Вот радость была! Заправляли всех! Солярки было сполна!,- с улыбкой рассказывает Александр.

Впоследствии «Кулибин» отправился сдерживать врага на Восток, где был участником ожесточенных боев под Попасной, Клиновым и Бахмутом.

Александр отмечает, что не устал, и продолжает защищать Украину до самой победы.

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