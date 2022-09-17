Что почем на минской Комаровке в эти выходные 17.09.2022, 21:24

Брусника стоит от 7,5 рублей за килограмм.

На Комаровке сейчас изобилие фруктов и ягод. Белорусские яблоки стоят в среднем 2−2,5 рубля за килограмм. Груши — около 3 рублей. Персики продают от 4,5 рубля за килограмм, нектарины — от 3,5 рублей за кило. Абрикосы можно найти и по 2 рубля, пишут «Минск-Новости».

Картофель на главном столичном рынке сейчас продают от 1 рубля за килограмм, помидоры — в среднем по три рубля, морковь и лук — по два рубля. Огурцы можно найти по 5 рублей за кило. Перцы по два рубля.

Несмотря на осеннюю погоду, Комаровка все еще радует зеленью. Купить ее можно от 1 рубля за 100 грамм.

Брусника на прилавках от 7,5 рубля за кг. Клюкву продают дороже — от 8−9 рублей. Клубника от 10 рублей за килограмм.

Цена на виноград начинается от 2,5 рубля. Значительно дороже обойдутся малина и ежевика — от 10 рублей. Есть и облепиха — стаканчик стоит пять рублей.

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