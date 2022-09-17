Нэнси Пелоси прилетела в Ереван на фоне столкновений на границе Армении и Азербайджана 17.09.2022, 21:35

Фото: National Assembly of the Republic of Armenia

Спикер Палаты представителей стала самым высокопоставленным представителем американской власти, когда-либо посетившим Армению.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибыла в субботу в Армению, через несколько дней после того, как кровопролитные столкновения на границе страны с Азербайджаном поставили под угрозу усилия Запада по установлению прочного мира между двумя соседними государствами, сообщает «Голос Америки».

Самые ожесточенные столкновения с 2020 года, когда между Ереваном и Баку вспыхнули военные действия, были отмечены во вторник, в результате чего погибли 125 человек. В четверг бои прекратились после международного посредничества.

Пелоси заявила, что ее визит «является мощным символом твердой приверженности Соединенных Штатов мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному Кавказскому региону».

Спикер стала самым высокопоставленным представителем американской власти, посетившим Армению с момента обретения ею независимости от Советского Союза в 1991 году.

Трехдневный визит «сыграет большую роль в обеспечении нашей безопасности», заявил журналистам перед приездом спикер парламента Армении Ален Симонян.

Фото: National Assembly of the Republic of Armenia

Армения и Азербайджан вели две войны — в 2020 и в 1990-х годах — из-за Нагорного Карабаха, населенного армянами анклава, который в начале 1990-х провозгласил независимость от Азербайджана, факт которой, впрочем, не был признан мировым сообществом.

«Мы подтвердим твердую и постоянную поддержку прочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе со стороны Соединенных Штатов», - заявила Пелоси.

Нынешняя эскалация произошла на фоне того, что Россия – ближайший союзник Армении – отвлекла ресурсы на ведение военных действий в Украине.

По мнению аналитиков, боевые действия в значительной степени свели на нет усилия Запада по приближению Баку и Еревана к мирному соглашению.

Поскольку Москва все больше изолируется на мировой арене после февральского вторжения в Украину, Европейский Союз взял на себя ведущую роль в посредничестве в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Шесть недель боев в 2020 году унесли жизни более 6 500 военнослужащих с обеих сторон и закончились прекращением огня при посредничестве России.

В соответствии с соглашением Армения уступила участки территории, которые она контролировала на протяжении десятилетий, а Москва направила около 2000 российских миротворцев для наблюдения за хрупким перемирием.

Этнические армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе откололись от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. Последовавший за этим конфликт унес около 30 000 жизней.

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