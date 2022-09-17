В Беларуси значительно подорожали импортные протезы 17.09.2022, 21:55

Теперь все закупки протезов идут через «Белмедтехнику».

Импортные эндопротезы снова доступны в белорусских государственных клиниках. Телеграм-каналу «Цэнтр» подтвердили это в трёх медицинских учреждениях. Цены на полный пакет услуг, включая сам протез, операцию, анестезию и реабилитацию, варьируются от 3875 до 5425 долларов. Раньше такой пакет стоил от 3 тысяч долларов.

Теперь все закупки протезов идут через «Белмедтехнику». По приказу Министерства здравоохранения поставки напрямую больницам запрещены, «Белмедтехника» сама закупает протезы и затем распределяет по больницам. Об этом нам сообщил источник в индустрии.

До недавнего времени монополистом на рынке протезирования считалась клиника «Мерси». Она принадлежит подруге Лилии Лукашенко Людмиле Неронской. Занять эту нишу ей помогло «дело ортопедов». После этого «Мерси» стала единственной клиникой в Беларуси, которая ставила импортные протезы, правда в три раза дороже, чем в госклиниках. На днях Минздрав заявил, что деятельность «Мерси» приостанавливается с 26 сентября из-за нарушений.

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