«Не боится трудностей и приключений, всегда идет вперед» 1 17.09.2022, 22:09

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Истории из жизни политзаключенной и правозащитницы Марфы Рабковой.

17 сентября — два года, как правозащитница Марфа Рабкова была задержана и брошена за решетку. А 6 сентября ее приговорили к шокирующему сроку заключения в 15 лет.

«Весны» поделилась историями из ее жизни от лиц семьи и близких, чтобы показать Марфу как дочь, сестру, жену и подругу.

Мама Анна Григорьевна: «Я горжусь своей дочерью, потому что Маша никого не оставит в беде»

- Маша в детстве была общительной девочкой, спортивной и в тоже время очень любила книги. Она рано научилась читать, и еще до школы мы записали ее в библиотеку. Там она стала самой юной читательницей в городе. Со старшей сестрой она ездила за книгами, и вот однажды вместо книг Маша привезла нам пакет котят, их было 5 или 6. Мы все были шокированы таким поворотом событий, а Маша нам рассказала, что случилось. Оказалось, кто-то сложил котят в пакет и выбросил недалеко от дороги, а Маша с сестрой не смогли пройти мимо и забрали этот пакет домой. Мы всей семьей приводили котят в порядок, а потом пристраивали. Нам повезло, все котята обрели своих хозяев.

Я горжусь своей дочерью, потому что Маша всегда придет всем на помощь, и никого не оставит в беде.

У мамы Марфы Рабковой сегодня день рождения.

Сестра Алла: «Можно сказать, что Маша с детства была за свет»

- У Маши день рождения 6 января, а у меня летом. У нас была семейная традиция: на Машин день рождения мы ездили в цирк, а на мой — в парк аттракционов. В цирке, конечно, все было как положено: поп-корн, сладкая вата, фотографии с животными и светящиеся игрушки. Я помню, мы поехали в цирк, и тогда только появились неоновые браслеты, которые светятся в движении, они были запаяны в пластиковых трубках. И вот мы выпросили, чтобы нам купили эти браслеты, а это зима, темнеет рано. Мы ехали домой из цирка, а браслеты лопнули. Светились и мы в куртках, и папина машина какое-то время, так что можно сказать — да, Маша с детства была за свет.

Подруга Екатерина: «Она как магнит притягивала к себе пушистиков, которым нужна была помощь»

- Если вспоминать истории с Марфой, то получится, что в большинстве из них героями были коты и кошки, да и собачки тоже.

Во-первых, надо сказать, что Маша — сознательная активистка движа «покорми кота»: в Машином рюкзаке всегда были пакетики с кормом на случай встречи с бездомными пушистиками. Регулярно, несмотря на загруз на работе и учебе, Маша посещала приют для кошек и собак и преданно там волонтерила.

Но интересно то, что довольно часто у Марфы случались незапланированные встречи с четырехлапыми. Причем, они как будто знали, к кому идти за помощью. Действительно, она как магнит притягивала к себе пушистых бедняг, которым нужна была помощь. Помню случай, когда больной бродячий пес пришел к крыльцу магазина (именно того, в котором работала Маша) да лег там. Вопросом несколько часов для Маши было найти для него транспорт, лечение и кров.

А в день своего последнего задержания, Маша получила от меня на свой телефон сообщение с вопросом, как лучше лечить ушки моему котенку, какие купить капли. Ответ я от Маши, разумеется, не получила…».

Муж Вадим: «Маша не боится трудностей и приключений, и она всегда идет вперед»

- История такая: были мы на Нарочи, взяли велики и решили вдоль берега озера немного прокатиться. Все шло своим чередом, тепло, солнечно, красиво, и вот это вот всё. В какой-то момент мы заехали в лес, а дорога закончилась. Можно было развернуться и благополучно поехать по тому же маршруту назад, либо ехать через густой лес на трассу, а оттуда уже к месту ночевки.

Кто ищет легких путей? Только не Маша! В лесу быстро потемнело, а мы оказались в самой чаще, без малейшего понятия, где находимся и как выбираться.

Пробирались во мраке на ощупь, натыкались и на болота, и на берлоги, и на норы звериные, над верхушками деревьев летали вороны и громко каркали, видимо предвкушая сытый ужин нами.

Но Маша не сдалась! Глубоко за полночь мы сумели выйти к трассе, а впереди были ещё около 50 километров дороги. Стиснув зубы, мы сели на свои велосипеды, которые буквально носили с собой все это время, и покрутили педали. Открыли дверь дома мы уже на рассвете. Маша не боится трудностей и приключений, и она всегда идет вперед.

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