Зеленский раскрыл детали контрнаступления ВСУ 17.09.2022, 22:18

3,174

Украинские военные во время контрнаступления четко выполняют поставленные задачи, разработанные заранее.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что спецоперацию по освобождению Харьковщины украинская армия выполнила в те сроки, как это было запланировано. Об этом глава Украины сказал в интервью Reuters, видео которого опубликовал на своей странице в телеграмм-канале.

- Мы четко понимаем, что мы делаем. Военные выполняют задачи, которые до этого были разработаны. Первая операция была выполнена абсолютно в те сроки, на которые мы все рассчитывали. Какие-то детали наступления я не готов обнародовать. Мы готовились и создали информационную тишину, которая дала нам победу и возможность правильно подготовиться и сделать неприятный сюрприз врагу. Я считаю, что мы должны действовать по такой же тактике, а хвастаться будем, наверное, как установим весь наш контроль на протяжении всей границы. Это окончательная цель, — подчеркнул украинский президент.

Как считают американские дипломаты, блестящему контрнаступлению в Харьковской области способствовало то, что российские войска были деморализованы из-за плохого руководства в армии, неадекватных цепочек поставок и отсутствия реальной подготовки к отпору, с которым они столкнулись в Украине со стороны как военных, так и гражданских.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».