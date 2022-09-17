ВСУ нанесли удары по базам оккупантов в четырех областях 17.09.2022, 22:50

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Россияне понесли огромные потери.

Украинские военные нанесли многочисленные удары по россиянам в оккупации и рассказали о потерях врага в живой силе. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

- В районе населенных пунктов Каменка, Гуляйполе, Пологи и Конские Раздоры - до 80 раненых Уничтожено до 5 единиц военной техники, - рассказали военные.

Также известно об уничтожении 15 «кадыровцев», прибывших в Васильевку для проведения так называемой «фильтрации».

- В оккупированном Перевальске Луганской области после попадания 6 ракет отмечены большие потери в подразделениях россиян. Тела несколькими грузовыми «Уралами» увозили в морг больницы Алчевска, - заявили в ГУР.

Также был нанесен удар по составу продовольствия оккупантов в оккупированном Докучаевске, созданном на территории ремонтно-механического центра. В оккупированном селе Садок (Херсонская область) удалось уничтожить 4 РСЗО «Град» оккупантов.

- На складе №2 ООО «Алкоресурс» на территории Херсонского хлопкового комбината, где размещался личный состав и техника оккупантов, зафиксировано 4 мощных взрыва, - заявили военные.

По их информации, известно о гибели около 180 россиян, тремя рефрижераторами вывозимых за пределы города. Еще несколько десятков доставлены в медицинские учреждения Херсона в критическом состоянии.

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