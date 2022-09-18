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Посланник Папы Римского попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии

  • 18.09.2022, 2:54
Посланник Папы Римского попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии

Конрада Краевского сопровождали два епископа.

Посланник Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский попал под обстрел россиян во время гуманитарной миссии. Об этом сообщает ANSA.it (перевод — liga.net).

Как сообщается, кардинал в сопровождении двух епископов (католика и протестанта) и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий. На одном из запланированных отрезков маршрута миссия попала под обстрел.

- Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Ведь нужно было не просто куда-то бежать, нужно было сообразить, куда именно, – сказал кардинал.

Издание сообщает, что кардинал не пострадал.

Кардинал Краевский является префектом Дикастерии по служению благотворительности при папском престоле.

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