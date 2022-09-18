Зеленский - российским военным: Будем бить покрепче, чем до этого 18.09.2022, 3:40

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Наиболее умные из россиян сдаются в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим и заявил, что Украина будет бить крепче, чем раньше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

- Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Наиболее умные из российских военных сдаются в плен, - заявил президент.

Зеленский заверил, что Украина будет гарантировать им соблюдение всех прав согласно конвенциям. Также президент предупредил россиян, что Украина в дальнейшем будет давить, чтобы все оккупанты это поняли.

- Будем бить их крепче, чем били до этого, - добавил в итоге президент Украины.

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