Германия продаст для ВСУ партию гаубиц RCH-155 18.09.2022, 5:03

RCH-155 имеет дальность стрельбы до 54 километров.

Правительство Федеративной Республики Германии одобрило поставки в Украину партии из 18-ти самоходных артиллерийских установок RCH-155. Об этом сообщает Welt am Sonntag (перевод - «Апостроф»).

По данным немецких журналистов, стоимость контракта с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Вопрос о поставках САУ обсуждали министры обороны Украины и ФРГ Алексей Резников и Кристине Ламбрехт еще в июле.

Данные установки поставят в Украину через 30 месяцев после заключения соглашения.

RCH-155 – это колесная САУ на 8х8 шасси бронетранспортера Boxer. САУ имеет пушку L52 с заявленной дальностью стрельбы до 54 км (высокоточными снарядами V-LAP). Темп стрельбы – 9 выстрелов в минуту. Снаряженный боекомплект – 30 снарядов, возимый – 144. Шасси имеет двигатель мощностью 815 к/с, что позволяет разгонять 39-тонную машину до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.

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