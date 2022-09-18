«Гиркин размазывает Путина по стенке» 6 18.09.2022, 8:07

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Эксперт рассказал о восстании «ястребов» против главы Кремля.

Недавно муниципальные депутаты в Петербурге выдвинули требование Госдуме РФ обвинить Путина в государственной измене за развязанную войну. Это беспрецедентный случай, который говорит о начале восстания против диктатора.

Политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал в интервью «Главреду», что подобные требования пока что выдвигают отдельные группы россиян, то есть это не массовое явление.

«Впрочем, раньше подобные требования вообще были невозможными, а сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки и понемногу набирает обороты», - пояснил экс-нардеп.

Чорновил подчеркнул, что Путин сейчас в основном получает удары изнутри России не из-за того, что вторгся в Украину и совершил преступление, а наоборот.

«Сегодня в Российской Федерации возникло то, чего он точно не ожидал – вспышка «ястребов». Там звучит много заявлений от Гиркина и других «ястребов», которые возмущены действиями Путина, отмечают, что он ничтожество, лох, и уже откровенно говорят о том, что Акела промахнулся», - отметил он.

Экс-нардеп уверен, что в России либералов нет – жизнь показала, что все они такие же сталинисты и «ястребы», как и остальные.

«И все они будут кричать Путину продолжать войну, особенно когда Украина начнет возвращать Крым. Это касается и Собчак, и Навального, и остальных. Все они сейчас превращаются в «ястребов» и обвиняют Путина. В России любого, кто кричит или пишет «Нет войне!», сразу сажают за распространение фейков о российской армии. При этом другие кричат Путину: «Почему ты проигрываешь?». Тот самый Гиркин «размазывает» Путина по стенке, как только хочет, и хозяин Кремля не знает, что с этим сделать», - отметил Черновил, добавив, что у Путина сейчас нет ответа на радикальное крыло, которое разрастается в российском обществе.

Более того, для Путина стало неожиданностью то, что в тылу, за его спиной возникла группа «ястребов».

«Вдруг оказалось, что все эти патрушевы, шойгу и другие – это не просто фанерные маршалы, а за их спинами возникают те, против кого Путин не имеет противодействия и кто может его просто снести. За ними стоит куча спецслужб, силовых структур – огромная поддержка. Так что Путина в случае чего просто попрут», - считает Чорновил.

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