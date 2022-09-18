Над Минском летало подозрительно много вертолетов 4 18.09.2022, 8:09

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Министерство обороны молчит.

В редакцию «Зеркала» обратились читатели из Минска, которые вчера были в разных районах города. Все они написали нам одно и то же: сегодня днем видели в небе над городом много военных вертолетов. Официальный сайт Министерства обороны, как и телеграм-канал ведомства, молчат.

— Сегодня над Центральным районом Минска начиная примерно с 15.00 дня летают боевые вертолеты, один пролетел и через 4−5 минут летит следующий, и так пролетело около 20 вертолетов, — рассказал нам один читатель. По его словам, вертолеты летали над городом до самого вечера.

— Над МКАД летают военные вертолеты, я насчитал шесть штук. Скорее всего, их больше. Уже вижу восемь, — пишет второй читатель.

— Примерно с полудня в районе промышленного района «Западный» («Евроопт» на Монтажников) в Минске очень часто летали вертолеты(или возможно один и тот же, но несколько раз). Не менее семи раз. Это только то, что я услышал в здании, — добавляет третий.

Информации о том, почему военные вертолеты летали над городом, ни на сайте, ни в официальном телеграм-канале министерства не было. Дозвониться за оперативным комментарием в минобороны Беларуси не удалось.

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