Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым 3 18.09.2022, 8:13

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Люди в Украине готовы поддержать такой сценарий.

Может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.

Зеленский заявил, что нет другого выхода, чем возвращать Крым в состав Украины.

«Надо деоккупировать территории. Так может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса», — сказал Зеленский.

«Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос и когда это будет? Я не могу сейчас сказать», – добавил президент.

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