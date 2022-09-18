Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым

Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым3
- 18.09.2022, 8:13
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Люди в Украине готовы поддержать такой сценарий.
Может случиться, что Украина вернет оккупированный Россией Крым дипломатическим путем.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.
Зеленский заявил, что нет другого выхода, чем возвращать Крым в состав Украины.
«Надо деоккупировать территории. Так может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем. Так может случиться. И безусловно, люди в Украине, конечно, больше бы поддержали дипломатический путь решения этого вопроса», — сказал Зеленский.
«Что за круг лиц будут обсуждать этот вопрос и когда это будет? Я не могу сейчас сказать», – добавил президент.