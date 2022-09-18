В Иране вспыхнули массовые протесты из-за гибели 22-летней девушки, которая неправильно носила хиджаб

В Иране вспыхнули массовые протесты из-за гибели 22-летней девушки, которая неправильно носила хиджаб3
- 18.09.2022, 8:19
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Накануне ее арестовала в Тегеране так называемая «полиция морали».
В субботу, 17 сентября, в Иране сотни людей собрались на похороны 22-летней Махсы Амини, умершей после того, как ее арестовала в Тегеране печально известная так называемая «полиция морали».
Об этом сообщает The Times of Israel.
Молодая женщина находилась с семьей в столице Ирана, когда ее задержало полицейское подразделение, ответственное за соблюдение строгого дресс-кода для женщин в Исламской Республике, которое предусматривает обязательное ношение платка (хиджаба) в общественных местах. Амини якобы нарушила этот закон.
Через несколько дней она скончалась в больнице. Полиция сообщила, что в Амине случился сердечный приступ, но активисты заявили, что она получила удар по голове во время задержания.
Во время похорон Амини в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали «Смерть диктатору».
На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как группа протестующих бросает камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
A group of protesters throw stones at a banner of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei in the city of Saqqez.#Mahsa_Amini#IranProtests pic.twitter.com/aHx9BeR1xZ— Iran International English (@IranIntl_En) September 17, 2022
Другие видеозаписи после захоронения Амини показали, что иранские силы безопасности, очевидно, открывают огонь и пускают слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандируют: «Я убью каждого, кто убил мою сестру» и «Смерть Хаменеи, смерть диктатору».