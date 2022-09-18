На южном направлении ВСУ потопили баржу с оккупантами, уничтожив 62 россиян 18.09.2022, 8:21

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Баржа была набита «под завязку» военной техникой РФ.

Оперативное командование «Юг» сообщает, что на южном направлении ВСУ уничтожили 62 российских оккупантов и их технику.

Также было уничтожено 5 единиц техники и сбиты два беспилотника.

«Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако не оставляет попыток испытывать на прочность наши подразделения. Снова силами к взводу при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники, проводил штурмовые действия, но успеха не имел, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы, отступил», — сообщили в командовании.

В то же время, украинской авиацией было нанесено 3 удара по вражеским силам противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач.

В командовании сообщили также, что ВСУ обеспечили огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

«В результате у оккупантов разрушены планы на восстановление пропускных способностей Антоновского железнодорожного моста, который они пытались починить. А также отменена одна единица альтернативного флота — баржа, с помощью которой оккупанты пытались доставлять вооружение и технику», — сообщили в командовании.

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