Лукашенко испугался силовых подразделений, которые будут его свергать

Лукашенко испугался силовых подразделений, которые будут его свергать20
- 18.09.2022, 8:24
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Диктатор заявил, что они формируются в Украине.
Непризнанный диктатор Лукашенко отличился очередными бреднями - на сей раз он заявил о том, что в Украине якобы «формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси», пишет БелТА.
Он заявил, что белорусы в союзе с другими советскими народами «не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма».
А теперь, по его словам, на этих территориях якобы «планируют свержение его власти».
«... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси», - сказал диктатор.