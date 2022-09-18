закрыть
18 сентября 2022, воскресенье, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко испугался силовых подразделений, которые будут его свергать

20
  • 18.09.2022, 8:24
  • 11,614
Лукашенко испугался силовых подразделений, которые будут его свергать

Диктатор заявил, что они формируются в Украине.

Непризнанный диктатор Лукашенко отличился очередными бреднями - на сей раз он заявил о том, что в Украине якобы «формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси», пишет БелТА.

Он заявил, что белорусы в союзе с другими советскими народами «не только победили, но и, отбросив прежние обиды, в 1945-м освободили Польшу от фашизма».

А теперь, по его словам, на этих территориях якобы «планируют свержение его власти».

«... особенно в Украине (нашли удобное место), сегодня формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси», - сказал диктатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин