Кадыровцы начали войну с «вагнеровцами» в Херсоне 18.09.2022, 8:32

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Представитель Одесской ОВА прокомментировал стрельбу в городе.

Вечером 17 сентября во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы, а после этого в городе были слышны автоматные очереди.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что это кадыровцы могли воевать с «вагнеровцами», которых недавно отправили для усиления Херсона.

Об этом Братчук написал в своем телеграмм-канале.

«Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня», – сказал Братчук.

Между тем, в пабликах распространяется еще одна версия, которая могла происходить в Херсоне. В телеграмм-канале «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами» пишут, что на российские пропагандисты снимают очередной сюжет вроде бы о «контртеррористической операции». Они заявляют, что якобы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

«Российские пропагандисты снимают стрельбу в центре Херсона и рассказывают о проведении там контртеррористической операции. Вариант один — русская снова придумывает себе призрачные победы, чтобы запугать местных», - говорится в сообщении.

Напомним, под вечер в субботу, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, затем в разных районах города была слышна стрельба.