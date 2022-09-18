закрыть
18 сентября 2022, воскресенье, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кадыровцы начали войну с «вагнеровцами» в Херсоне

  • 18.09.2022, 8:32
  • 8,568
Кадыровцы начали войну с «вагнеровцами» в Херсоне

Представитель Одесской ОВА прокомментировал стрельбу в городе.

Вечером 17 сентября во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы, а после этого в городе были слышны автоматные очереди.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что это кадыровцы могли воевать с «вагнеровцами», которых недавно отправили для усиления Херсона.

Об этом Братчук написал в своем телеграмм-канале.

«Я не зря говорил, что кадыровцы начнут воевать с вагнеровцами. Но даже не думал, что уже сегодня», – сказал Братчук.

Между тем, в пабликах распространяется еще одна версия, которая могла происходить в Херсоне. В телеграмм-канале «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами» пишут, что на российские пропагандисты снимают очередной сюжет вроде бы о «контртеррористической операции». Они заявляют, что якобы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

«Российские пропагандисты снимают стрельбу в центре Херсона и рассказывают о проведении там контртеррористической операции. Вариант один — русская снова придумывает себе призрачные победы, чтобы запугать местных», - говорится в сообщении.

Напомним, под вечер в субботу, 17 сентября, во временно оккупированном Херсоне раздаются мощные взрывы, затем в разных районах города была слышна стрельба.

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин