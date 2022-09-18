Путин стремительно сдувается3
- Игорь Эйдман
- 18.09.2022, 8:39
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Глава РФ совершил фатальную ошибку.
Вторжение в Украину может для России закончиться апокалиптической смутой. На встречу ей уже скачут провозвестники этого будущего русского Апокалипсиса - Пригожин и Кадыров.
Любая диктатура держится на централизованном насилии. Децентрализация аппарата насилия в ней неизбежно приводит к «войне всех против всех».
Путин совершил фатальную ошибку, позволив своим боярам создавать частные, по сути, армии. Украинцы перемалывают российские федеральные силовые структуры в кровавую муку.
Политически Кремль тоже слабеет. Сам Путин стремительно сдувается, в том числе и морально (он был просто жалок на последнем саммите ШОС в Узбекистане).
В этой ситуации все большую роль играют новые, быстро растущие, по сути, частные армии (ЧВК, кадыровцы, региональные батальоны и т.д.). А те, кто их контролирует, становятся наиболее вероятными претендентами на передел власти в стране и отдельных регионах.
Если так дальше пойдет, военные сводки будем получать не с Донбасса, а из самой матушки-Москвы.
1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.
Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.
Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье.
Утрирую конечно, но тенденцию отражает.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»