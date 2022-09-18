Врачи назвали три утренние привычки, от которых стоит избавиться 18.09.2022, 8:43

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Всем кофеманам для начала нужно хотя бы что-то съедать на завтрак.

Сразу после пробуждения людям не следует заниматься слишком энергичными физическими упражнениями, пить кофе и апельсиновый сок.

Чрезмерные нагрузки после сна противопоказаны из-за того, что тело обезвожено, ткани не растягиваются, а межпозвоночные диски могут даже соскочить из-за этого.

Об этом предупредила британский врач Мириам Стоппард, пишет Mirror (перевод — cursorinfo.co.il).

Что касается стакана привычного апельсинового сока, то он дает колоссальную нагрузку на процесс обмена веществ. В итоге уровень сахара в крови взлетает до огромных значений. Ведь с утра метаболизм в организме еще не может идеально регулировать уровень инсулина. Подобное воздействие на человека оказывает и кофе натощак.

Поэтому отказ от упомянутых двух напитков сразу после подъема с кровати минимизирует риск заболеть диабетом или иметь проблемы с сердцем.

Солидарность со Стоппард выразил и профессор Джеймс Беттс из Университета Бата. Он посоветовал всем кофеманам для начала хотя бы что-то съедать на завтрак.

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