Арестович рассказал, из-за чего сгорели машины пропагандиста Киселева в Крыму 18.09.2022, 8:49

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География пожаров будет расширяться.

Руководителю российского пропагандистского «РИА Новости» Дмитрию Киселеву сожгли в Крыму два автомобиля. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович с иронией прокомментировал инцидент.

Поджог произошел около 2 часов ночи в Коктебеле на территории особняка, который пока еще принадлежит пропагандисту.

«Она сгорела от стыда, это же понятно», - прокомментировал Арестович в интервью Фейгину.

«Уже и в самой России выпрыгивают от стыда из окон руководители крупных фирм, умирают сердечных приступов и инсультов. В Белгородской области, говорят, здания горят от стыда... По всей видимости они будут только усиливаться. И будут полыхать от Калининграда до Курил», - сказал Арестович.

Он отметил, что «как бы в ближайшей перспективе не пришлось украинским миротворцам тушить сгорающую от стыда Россию».

«А уж потом выплачивать репараций и контрибуции Украине за разрушения и убийства», - высказался Арестович.

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