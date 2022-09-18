«Если здесь купить квартиру, сдать ее и поехать в Беларусь, можно не работать и жить как король» 18.09.2022, 9:00

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Белоруска перебралась в Исландию и рассказала об особенностях этой страны.

«Здесь самая теплая температура летом — плюс 14 градусов. Я только два раза смогла выйти на улицу без куртки». Проект «1906» поговорил с белоруской, которая перебралась в Исландию — страну ветров, вулканов и северного сияния, да еще и нашла там любовь. Вот как ей живется в Рейкьявике.

«Исландцы говорят, что нет плохой погоды, есть плохая одежда»

Ирине (имя изменено) 31 год, и впервые она попала в Исландию пару лет назад. Девушку пригласили в гости друзья, переехавшие в Европу раньше ее. Она признается, что раньше даже не знала, что такая страна существует, да и сами исландцы не много знают о Беларуси: если и слышали, то только из-за событий последних двух лет.

От Минска до Рейкьявика, исландской столицы, более 4 тысяч километров, и чтобы добраться туда, нужно потратить не менее 200 евро: 70 рублей стоит билет на автобус из Минска до Варшавы и примерно 170 евро — самолет из Варшавы до Рейкьявика. Но многое зависит от того, когда бронировать билет, и от авиаперевозчика, виза тоже стоит денег.

Ирина эмоционально вспоминает свой первый приезд в Исландию: «Любой нормальный человек был бы в шоке, ведь здесь все совсем иначе. Природа просто другой мир: повсюду горы и океан, то есть Исландия — маленький остров посередине океана. Бывают очень сильные ветры, еще здесь очень много горячих источников, гейзеры, вулканы, очень красивые водопады».

Кстати, о вулканах: один из них, всего в 40-50 километрах от Рейкьявика, недавно начал извергаться. Белоруска объясняет, что в Исландии за вулканом следят очень хорошие сейсмологи, которые работают круглосуточно, над ним летает дрон, дежурят спасатели. Сам вулкан не слишком большой, но лава разливается далеко. Много туристов приходят ближе к вулкану, чтобы посмотреть на него — их не пугает даже то, что для этого нужно пройти 15 километров по камням.

Кажется, необычная природа — одна из основных вещей, шокирующих иностранцев в Исландии.

«Здесь очень не хватает солнца: самая теплая температура летом в Исландии — это плюс 14 градусов, — делится Ирина. — Я за это лето только два раза смогла выйти на улицу без куртки, и то на короткое время. Солнце здесь сильное, но если оно не светит, на улице холодно, и зимой здесь бывают очень сильные ветры. Помню, однажды я шла из магазина, и если бы у меня в руках не были тяжелые пакеты с продуктами, меня на самом деле подняло бы ветром. Хотя исландцы говорят, что нет плохой погоды, есть плохая одежда».

Поскольку в Исландии не бывает настоящего лета, местные обычно ездят за летом на юг, и так сложилось, что вместо Турции у них Испания, остров Тенерифе. Это удобно, ведь есть прямой рейс, на Тенерифе всегда хорошая погода и красивая природа — Ирина считает, что исландцы просто не хотят экспериментировать.

Что касается самой Исландии, то это одна из тех стран, где можно увидеть северное сияние. Здесь рассылают сообщения, когда ожидается северное сияние, и есть сайт, показывающий, где оно может быть видимым (одно из условий для этого — минусовая температура).

Свое первое северное сияние Ирина запомнила таким: «Я однажды вышла к океану и увидела его прямо над собой. Северное сияние похоже на распускающуюся астру, и это не просто яркое изображение: оно движется, частички, из которых состоит изображение, плывут. Зеленый цвет в сиянии — самый популярный, но я увидела его разноцветным: там был белый, фиолетовый, розовый…

Первый месяц я смотрела на все это с открытым ртом. Представьте себе тот же гейзер, из которого раз в 15 минут выстреливает вода. Или есть такая Голубая лагуна, популярное место среди туристов — горячий лекарственный источник в скале. Я такого никогда в жизни не видела».

«Когда первый раз услышала исландский язык, ужаснулась»

В самый первый приезд в Исландию Ирина встретила парня, жившего там уже какое-то время. У них завязались отношения, и теперь белоруска ждет свадьбу с любимым. С ним Ирина пока что планирует жить в Исландии — сама она уже 9 месяцев как жительница этой страны. Но позже, может, через несколько лет, влюбленная пара планирует уехать.

Исландия — одна из самых дорогих стран мира, но, рассказывает белоруска, с исландскими зарплатами это не страшно: если ты выучил исландский язык, можешь зарабатывать от 5 тысяч евро в месяц. Причем исландцы относятся к работе не так, как белорусы. Они не перерабатывают, приходят на работу в 8 и уходят в 16, никуда не спешат.

Но ведь без знания языка такие деньги не получить, да и в общество тебя совершенно не примут, не говоря уже о получении гражданства. Изучение языка Ирине дается непросто:

«Я сначала долго привыкала к нему. Когда я еще была в Беларуси, включила в Google-переводчике исландский язык, чтобы послушать, как он звучит, и ужаснулась. Сейчас я уже воспринимаю этот язык на слух и знаю на нем несколько самых простых фраз. Планирую его подучить, но пока что занимаюсь английским, а учить два языка сразу очень трудно».

С другой стороны, в Исландии сейчас много русскоязычных, в том числе и украинцев, да и английским языком все владеют. Но если ты хочешь жить там даже без знания английского, рассуждает Ирина, нужно, чтобы тебе очень посчастливилось. У такого человека должен быть какой-то друг, который найдет для него простую работу, где не нужно ни с кем говорить, и то долго так продержаться не удастся.

Что касается цен на жилье в Исландии, то они соответствуют статусу одной из самых дорогих стран мира.

Однокомнатная квартира стоит от 450 тысяч евро — деньги, за которые в Минске можно приобрести 3 хорошие квартиры. Аренда жилья, соответственно, тоже не дешевая: комната стоит от 700 евро в месяц, квартира — в два раза дороже.

«Если здесь приобрести квартиру, сдавать ее и поехать жить в Беларусь, можно вообще не работать и жить как король», — подмечает девушка.

Но в Исландии, уточняет Ирина, комнаты считают немного по-другому — они не считают отдельной комнатой tv-room, проходную с телевизором. То есть однушка — это квартира со спальней, tv-room, кухней и ванной комнатой.

Еще один больной вопрос — медицина. Серьезные болезни, объясняет белоруска, в Исландии лечат хорошо: тебе могут сделать качественную операцию и спасти жизнь. Но если что-то легкое, насморк или спина болит, люди здесь не ходят к врачам, потому что это и дорого, и не всегда можно получить качественный результат: «Я однажды пришла к доктору, и на одну из моих жалоб он отреагировал так: «Это мы не будем лечить, потому что я не знаю, что это такое». В Исландии живет немало литовцев, латышей, поляков, грузин, русских, белорусов, украинцев. Многие из них ездят за медицинскими услугами к себе домой, бывает, что и в Беларусь, так как и здесь слышали, что в Беларуси хорошие врачи и лечат недорого.

«Здесь можно проехать 100 километров и не увидеть ничего, кроме вулканической почвы и других машин»

Какие они — исландцы? Ирина называет их хорошими людьми, но совсем не похожими на белорусов. В Исландии, рассказывает она, все улыбаются друг другу: если ты спросишь на улице дорогу, тебе обязательно помогут, все подскажут.

То, как исландцы проводят свободное время, также будет понятно не каждому белорусу:

«У них самая популярная забава — это бассейны, все исландцы туда ходят. Пожилые там плавают столько, что я бы задохнулась от такой нагрузки. Причем бассейны в них не закрыты, как у нас, а под открытым небом, и не важно, какой стоит сезон, хотя вода в бассейнах и теплая, исландцы не боятся холода».

Бассейны — это более спокойный вариант отдыха. Но еще в Рейкьявике есть старый город, и это — место исландских тусовок. Местные, рассказывает Ирина, очень любят выпить, правда, у них не такие сильные желудки, как у белорусов: «Я была как-то на празднике города, и там было очень много пьяных, здесь вообще людей не ограничивают — ты можешь просто идти по городу и выпивать. На празднике дежурили кто-то вроде дружинников, они развозили этих пьяных домой или, если те не могли сами произнести адрес, в полицию».

Исландия зарабатывает на туризме 20% своей прибыли, поэтому иностранцев там действительно много, но при этом в стране все очень дорого. Вход в Голубую лагуну, местную достопримечательность, стоит 80 евро, стоимость литра молока эквивалентна 6 белорусским рублям, бутылка вина стоит от 45 рублей, билет в кино — 18 рублей.

Алкоголь в Исландии продается только в отдельной сети магазинов, которая работает до 6 вечера, и алкоголь здесь дорогой. Белоруска рассказывает, что в Исландии дороже не то вино, которое принадлежит к лучшему урожаю или где производитель более престижный, а то, которое имеет больше градусов.

Ирина делится еще одним интересным наблюдением: «Здесь нет деревень как явления — в Исландии есть совсем маленькие города, которые мы бы назвали деревнями, но они очень современные. Здесь много территории, на которой никто не живет — каменистой, вулканической почвы, на которой ничего не строят. Если в Беларуси едешь, например, из Минска в Витебск, постоянно будешь проезжать деревни, какие-то маленькие города, а здесь ты можешь проехать 100 километров и не увидеть ничего, кроме вулканической почвы и других машин».

Иногда в Исландии встречаются самерхаусы — летние домики, вокруг которых ничего нет, один только пустырь, местные ездят туда отдыхать. Привычных нам огородов там нет, их устраивают только те, кто приехал из Восточной Европы. На улицах в Исландии нет бездомных животных, но при этом здесь много диких гусей, они ходя по городу, словно хозяева жизни. А еще в маленьких сквериках в городе прямо в норах могут жить зайцы.

Можно путешествовать и по территориям, находящимся в океане у исландского берега: «Мы недавно ездили на маленький остров, до него нужно 40 минут плыть на корабле. Там живут птицы-тупики, они похожи на пингвинов, но очень быстро летают, у них разноцветные клювики, туристы их любят. Потом мы прошлись по горам, там много овец, которых здесь очень ценят, ведь овцы в Исландии едят чистую траву и мясо в них экологически чистое. Исландцы отсылают очень много баранины на экспорт, также делают из овечьей шерсти множество одежды и сувениров».

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