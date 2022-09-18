«Совестью не торгую»: Галкин жестко ответил Кремлю 18.09.2022, 9:20

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Артист заявил, что продолжить шутить над российскими политиками.

Власти России объявляют «врагами народа» и включают в список «иностранных агентов» всех публичных личностей, включая политиков, актеров, музыкантов, артистов, которые выражают свое несогласие с российской военной агрессией против Украины.

В таком списке оказался и известный российский юморист Максим Галкин, которого накануне Минюст страны-агрессора официально объявил «иноагентом» и обвинил его в получении денег от Украины.

Шоумен не стал молчать и записал видеообращение, в котором опроверг заявления российской стороны о получении им денежных средств от Киева, а также в очередной раз напомнил, что он занимается не политической деятельностью, а политической сатирой.

Артист также добавил, что его заявления и обращения к зрителям и подписчикам, которые он делает вне жанра как гражданин, абсолютно искренние. «Я не продаю свое мнение и свои мысли, не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», - отметил Максим Галкин.

Пародист уточнил, что последний раз получил деньги от Украины 10 лет назад, когда давал там концерты. «Поэтому повод, конечно, надуманный», - отметил артист и подчеркнул, что он не намерен отказываться от сатиры в угоду политической конъюнктуре.

«Я как раньше шутил над политиками, так и буду продолжать шутить», - сказал шоумен и напомнил, что у него есть право на свободу слова, закрепленное в российской Конституции.

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