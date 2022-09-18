В Украине ликвидировали наемника ЧВК «Вагнер», который «отличился» и в Чечне 18.09.2022, 9:24

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Оккупант приехал воевать из башкирской деревни.

На войне в Украине ликвидировали очередного наемника частной военной компании "Вагнер" – 34-летнего Ильмира Давлетбаева. Российский оккупант из Башкирии ранее также воевал в Чечне.

Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter. На родине захватчика объявили сбор денег.

«Наемник ЧВК «Вагнер» Ильмир Давлетбаев 1988 г.р. из башкирской деревни Карышкино денацифицировался так «доблестно», что даже на «мужика» ему не расщедрились», – говорится в посте.

Согласно некрологу, наемник был уроженцем деревни Карышкино Баймакского района Республики Башкортостан. В 2006-2008 годах он проходил службу в армии РФ. Кроме того, принимал участие во второй российско-чеченской войне. За проявленное на ней «мужество» Давлетбаеву дали медальки и нагрудный знак.

В 2022-м оккупант поехал воевать в Украину, где был ликвидирован. Детали его «доблестной» гибели оккупанта на родине, конечно же, не сообщили, но поспешили похвастаться, что за участие в путинской «спецоперации» он посмертно «награжден орденом».

15 сентября этого российского военного преступника похоронили. При этом его знакомые начали собирать деньги, не указав, для чего именно.

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