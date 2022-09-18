«Девушка встретила меня со словами: ой, мне срочно пора по делам» 5 18.09.2022, 9:33

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Белорусы рассказали курьезные истории о свиданиях после знакомства через интернет.

Сайт onliner.by опубликовал подборку веселых и не очень любовных приключений белорусов. Знакомство через интернет иногда становится ловушкой, о которой, казалось бы, знают все, но оказывается там чуть ли не каждый третий. Знакомясь вслепую, мы часто создаем в воображении свой образ собеседника, а на первом свидании сталкиваемся с тотальным диссонансом и несовпадением с нашим представлением. В итоге — сплошное разочарование и желание как можно быстрее сбежать с такого странного свидания. Именно о таких случаях нам рассказали читатели издания.

«Девушка встретила меня со словами: ой, мне срочно пора по делам»

Мне, как автору этого необычного цикла заметок, нередко от близких прилетает: «О других пишешь, а о себе молчишь, хотя сам нередко в таких ситуациях оказывался. Когда уже расскажешь?» Спорить с этим точно не буду. Тем более ультракоротких встреч у меня хватало. Об одной из них и расскажу.

Произошло это уже в далеком 2006-м. Я только-только поступил в университет, перебрался в студенческую общагу и для общения постоянно юзал мессенджер «Агент Mail.ru». На тот момент он был крайне популярным в СНГ и кому-то даже нравился больше, нежели легендарная «аська». Возможности «агента» позволяли через поиск видеть всех (или почти) тех, кто сейчас в режиме онлайн в твоем городе, и я таким образом — от нечего делать — написал девушке Людмиле. Была то симпатичная блондинка, на года три старше меня, общительная и, что немаловажно, свободная. Мы так вошли во вкус, что переписывались вечерами, на выходных, перед сном и по утрам, обменивались фото и созванивались.

Это было прекрасное время. Я жил приятным ожиданием нашей романтической встречи и где-то в глубине души мечтал, что наконец-то у меня появится подруга. Но...

Встретиться мы договорились возле моста на Немиге. Примерно в том месте, откуда маленькая бронзовая копия художника Язэпа Дроздовича взирает на многоэтажные дали за Свислочью. В районе шести вечера я был уже на месте и, издали заметив знакомую, быстрым шагом направился к ней. От этого радостного и долгожданного момента сердце застучало, я улыбался шире обычного, однако девушка мой запал не поддержала.

Вела она себя почему-то так брезгливо, будто в своей тарелке обнаружила таракана. На мое «Привет» Людмила быстро пролепетала что-то вроде «Ой, мне срочно нужно по делам. Тороплюсь!» и, будто не замечая меня, двинулась вперед. Я сопровождал ее до входа в метро, бэкал, пэкал и никак не мог понять, что, черт побери, вообще тут происходит. Ведь еще в обед все было так прекрасно, волнующе и многообещающе! Но, толком ничего не ответив, девушка нырнула в переход, и больше с ней мы никогда не встречались. Позже, написав ей в мессенджере, я получил сообщение о том, что она типа увидела во мне не того, кого хотела. К счастью, со мной такое было в первый и последний раз.

Свидание длилось 2 минуты

У Виктории история чем-то схожая с предыдущей. Отличие лишь в том, что она опоздала на встречу на 30 минут. Что стало причиной такой скорострельности? Говорит, со старта испытала сильный дискомфорт.

— В прошлом году я познакомилась в сети с парнем. По переписке все у нас было хорошо, и мы договорились встретиться на Немиге. Так получилось, что я немного опоздала — где-то на полчаса. Молодой человек меня дождался и сказал, что все нормально, ничего страшного якобы не произошло. Своим фотографиям он соответствовал, и к внешности вопросов у меня не возникло. Но как только мы заговорили, сразу поняла, что он по манере общения мне максимально не нравится. Да и походка у него была какая-то странная. А потом он у меня спросил: «О, а ты что, брекеты носишь?!» — «Да». — «А то я подумал, что это грилзы (аксессуары для зубов, особенно популярные среди рэперов. — Прим. Onlíner) какие-то!» После этого парень засмеялся.

Дальше он начал мне что-то рассказывать, но я поняла, что вообще не хочу с ним общаться, и сказала: «Извини, пожалуйста, но мне немножко некомфортно. Я, наверное, пойду домой». Все свидание продолжалось буквально пару минут.

Он, конечно, очень удивился происходящему, пробовал меня задержать, но я не хотела тратить ни свое, ни его время. Парень очень настойчиво стал расспрашивать, что же случилось, но в какой-то момент мы все-таки попрощались.

Я отошла, стала у светофора и вздохнула с облегчением, однако он опять появился возле меня и спросил: «Так может, все-таки пойдем на кофе?» Снова ответила отказом, но он еще минут пять шел за мной и пытался уговорить сходить в кофейню, мол, мы ж не зря встретились. В итоге я все же ушла своей дорогой. Понимаю, что с его точки зрения все выглядело максимально некрасиво, но и мне, если честно, тоже было неловко ему отказывать. Такое случилось со мной впервые, если что. До этого проблем с поддержанием беседы у меня не было, но именно с этим человеком мне не захотелось ничего продолжать. Думаю, мы сэкономили свое время.

Было у меня еще одно странное свидание. Это произошло во времена студенчества. Я тогда вообще еще была первокурсницей. Парень тоже был студентом, но на пару лет старше меня. Стояла зима, было холодно, и мы гуляли по каким-то паркам.

И в какой-то момент он сказал мне, что очень голоден. В итоге мы пошли в магазин, и я купила ему каких-то сырков глазированных.

Почему он сам себе их не купил, не знаю. То ли денег не было, то ли была еще какая-то причина. Не очень помню. А на обратном пути, узнав, что мне от родителей пришла передача, начал напрашиваться ко мне в общагу. Я культурно отказалась, и никакого общения между нами больше не было. Но, что любопытно, через лет пять он неожиданно поздравил меня в Viber с днем рождения и рассказал, что добился какого-то успеха и уже сам может купить себе сырки. Парень, судя по всему, просто запомнил тот случай и похвастался, что теперь у него все хорошо.

«Хвастался, как бывшей жене на развод преподнес 101 розу»

На очереди Ирина и ее крайне странная история из города Лиды, вместившая массу крайне необычных деталей с фруктами, разговорами с самим собой и воспоминанием про роскошный букет роз на развод. Но не будем заполнять эфир — слово герою.

— Это было 2—3 года назад. Ко мне во «ВКонтакте» в друзья добавился парень и предложил познакомиться. Мы пообщались дней семь, а потом договорились встретиться в нашем парке. По разговору он показался нормальным, все было хорошо, но когда я подъехала, меня сразу же смутило, что внешне ему было лет 40, а не 29, как он говорил раньше. Судя по всему, в соцсети разместил старые фотографии. Интересно было и другое. По парку он гулял с собакой, и у меня возникло ощущение, будто меня позвали прогуляться с питомцем, а не на свидание. Ну да ладно — подумала, что мне показалось.

Мы пошли гулять. Среди прочего парень рассказал, что на свой развод преподнес бывшей супруге 101 розу. Потом в какой-то момент он остановился возле своей машины, дал мне поводок, а сам из салона достал ананас и протянул его мне. Я, конечно, удивилась. Стою с этим ананасом и спрашиваю: «А в честь чего это?»

Выяснилось, что он хотел быть оригинальным. Дарить цветы в современном мире — это якобы банально, поэтому решил удивить вот таким образом.

Мы пошли дальше, и чуть позже боковым зрением я заметила, что он, держа руку в левом кармане, набирает что-то на телефоне. Через мгновение в правом кармане раздался звонок, он поднял трубку и начал разговаривать. Как я поняла, он позвонил себе же и вел разговор с самим собой. Он уверенно говорил в мобильный, что ему нужно куда-то везти стол, и уточнял, влезут ножки в салон или нет. И, конечно, положив трубку, произнес: «Извини, мне нужно срочно ехать».

Я поняла, что таким образом он пытается сбежать, и от этого мне стало очень смешно. Мы разошлись, но еще недели две он ежедневно мне названивал и просто разговаривал, ничего больше не предлагая. Меня такой формат не устроил, и все закончилось тем, что в один день я не сняла трубку. После этого он звонить перестал. В будущем я видела его еще пару раз. Он по-прежнему гулял с собакой, но каждый раз с новой девушкой. Мы не здоровались и делали вид, что друг друга не знаем.

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