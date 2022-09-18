ВСУ мощно ударили по врагу на Авдеевском направлении 18.09.2022, 9:37

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Утренняя сводка украинского Генштаба.

Украинские военные продолжают мощно бить по российским оккупантам вдоль всей линии фронта. В частности на Авдеевском направлении ВСУ наносят врагу значительные потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на Северском направлении - в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;

на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;

на Краматорском направлении - Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменное, Спорное и Веселое;

на Бахмутском направлении - Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении - Каменка, Авдеевка, Водяное, Опросное и Красногоровка;

на Запорожском направлении - Каменское, Степное, Орехов, Гуляпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого влияния испытали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодативка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.

Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупанты любым способом пытается восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

За сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.

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