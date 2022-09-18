Видеофакт: Путина «послали» на государственном телевидении РФ 1 18.09.2022, 9:47

11,922

Недосмотр цензуры или намеренный сигнал?

Отношение к диктатору Владимиру Путину ухудшается с каждым днем. На международных встречах к нему опаздывают лидеры других стран, заставляя в одиночестве перед прицелами камер унизительно ждать.

Признаки неуважения к главе Кремля наблюдаются и на российском ТВ. Главу Кремля буквально послали уже на государственном ТНТ.

Так, в сериале «Универ. 10 лет спустя» была замечена интересная деталь. В 11-м эпизоде сериала в эфире канала, который принадлежит контролируемому государством холдингу «Газпром медиа», красовалась надпись «ПТН ПНХ». Она была нанесена на холодильник.

Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал соответствующий видеофрагмент.

«Главное начать.

Ничего себе…это ж надо было заметить. Вообще-то надо бы приглядеться к росТВ - может, там везде так?

Тоже ворованным в Украине холодильником пользуются.

Пасхалка - огонь просто. А я думала, что этим только голливудские фильмы пользуются, а тут «Универ», - комментируют кадры пользователи Сети.

Для справки: пасхалка — это секретное послание в игре, фильме или программе, заложенное создателями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».