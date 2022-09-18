Видеофакт: Путина «послали» на государственном телевидении РФ

Видеофакт: Путина «послали» на государственном телевидении РФ1
- 18.09.2022, 9:47
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Недосмотр цензуры или намеренный сигнал?
Отношение к диктатору Владимиру Путину ухудшается с каждым днем. На международных встречах к нему опаздывают лидеры других стран, заставляя в одиночестве перед прицелами камер унизительно ждать.
Признаки неуважения к главе Кремля наблюдаются и на российском ТВ. Главу Кремля буквально послали уже на государственном ТНТ.
Так, в сериале «Универ. 10 лет спустя» была замечена интересная деталь. В 11-м эпизоде сериала в эфире канала, который принадлежит контролируемому государством холдингу «Газпром медиа», красовалась надпись «ПТН ПНХ». Она была нанесена на холодильник.
Тelegram-канал «Украина 365» опубликовал соответствующий видеофрагмент.
«Главное начать.
Ничего себе…это ж надо было заметить. Вообще-то надо бы приглядеться к росТВ - может, там везде так?
Тоже ворованным в Украине холодильником пользуются.
Пасхалка - огонь просто. А я думала, что этим только голливудские фильмы пользуются, а тут «Универ», - комментируют кадры пользователи Сети.
Для справки: пасхалка — это секретное послание в игре, фильме или программе, заложенное создателями.