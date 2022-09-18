Аналитик ISW назвали самые уязвимые для армии РФ участки фронта 18.09.2022, 10:02

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Кремль проводит бессмысленные операции в Донецкой области.

Российские оккупационные войска продолжают проводить бессмысленные наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от украинского контрнаступления, говорится в отчете Института исследования войны (ISW) по итогам прошедших суток.

«Россияне, очевидно, направляют некоторые очень ограниченные резервы, которые у них есть в Украине, на эти усилия, а не на уязвимые российские оборонные линии, спешно созданные вдоль реки Оскол в восточной Харьковской области.

Россияне не могут надеяться добиться успехов вокруг Бахмута или Донецка в достаточно большом масштабе, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматизированные усилия получить позиции в Донецкой области, которые, кажется, все больше отрываются от общих реалий театра военных действий», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что неспособность России направить масштабное подкрепление в восточную Харьковскую и Луганскую области делает большую часть оккупированной Россией северо-восточной Украины очень уязвимой для продолжения украинских контрнаступлений.

Другие ключевые выводы:

Украинские войска освободили населенный пункт юго-западнее Лимана и, вероятно, продолжают увеличивать свои позиции в этом районе.

Украинские источники сообщили о масштабных нападениях партизан на российские военные средства и материально-техническое обеспечение на юге Запорожской области.

Российские официальные лица продолжали принимать криптомобилизационные меры для формирования сил для войны.

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