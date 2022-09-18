«Из них такое поперло, что никто не ожидал» 18.09.2022, 10:24

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Завербованные Пригожиным заключенные могут повернуть оружие против РФ.

За участие в войне против украинцев в составе ЧВК «Вагнера» заключенным российских исправительных колоний обещают помилование через полгода. Однако если эти обещания не будут выполнены, то наемники могут развернуть оружие в сторону своего командования.

Об этом говорится в материале российской службы BBC, журналисты которой пообщались с бывшими заключенными российской Исправительной колонии №6 в Йошкар-Оле в Республике Марий Эл. Там вербовал наемников владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Помимо зарплаты на уровне других членов ЧВК, Пригожин обещает заключенным помилование через полгода со снятием судимости. Проверить реальность обещаний пока невозможно – полгода с начала массовых вербовок еще не прошли», – пишет издание.

В материале отмечается, что в теории такой вариант возможен и не противоречит российскому законодательству.

«В соответствии с Конституцией РФ президент действительно может помиловать кого-либо, причем не публично. Как неоднократно признавал Верховный суд, процедура помилования не регулируется уголовным или уголовно-процессуальным законодательством и «осуществляется за пределами правосудия». При этом даже если в указе о помиловании говорится не об одном, а о нескольких осужденных, он не считается нормативным правовым актом, содержит конфиденциальные сведения и поэтому не должен быть опубликован, считает Верховный суд. Следовательно, имена тех, кого помилует президент за согласие воевать в Украине, не появятся в публичном доступе, а узнать их количество можно будет, только если они попадут в статистические отчеты», – объясняет российская служба BBC.

Адвокат, с которым пообщались журналисты на условиях анонимности, рассказал, что завербованные столкнутся с неожиданностями. К примеру, в зачет могут пойти только дни, проведенные в бою, а сиденья в окопе засчитываться не будет. Таким образом, считает юрист, срок может фактически удвоиться, и шансов выжить за это время почти не останется. Тем более что погибнуть можно не только в бою, но и за «любое неповиновение», ведь Пригожин обещал расстрел на месте за дезертирство.

«В том, чтобы помиловать было некого, может быть заинтересована и сама власть. Убийц, маньяков и каннибалов отпускать опасно. Но если через несколько месяцев, когда закончатся обещанные полгода, арестанты выживут и их не отпустят, власти грозят серьезные проблемы. Если «зеки» поймут, что их обманули – могут повернуть оружие в другую сторону», – считает юрист.

«Когда им сказали, что через несколько дней их увезут, из них такое поперло, что никто не ожидал, - рассказывает отец заключенного со слов сына. - Начали агрессивно себя вести - с охраной, со своими же, мол, нам пофигу, нам осталось два дня, и никто нам не указ. Охрана, мне кажется, сама не дождется, когда они уедут, неспокойно из-за них все».

Администрация колонии, по его словам, недовольна приездом вероятного руководителя ЧВК: «К ним приезжают и хозяйничают в их вотчине, никому не понравится, если в чужой монастырь со своим уставом». Ни его сын, ни кто-либо из его окружения не пытались завербоваться в ЧВК, утверждает собеседник ВВС. Сам он тоже войну не поддерживает: «Я, мягко говоря, против».

Ольга Подоплелова из организации «Русь сидящая» считает, что если кому-то из осужденных удастся дожить до помилования, то проблемы, учитывая их боевой опыт и опыт заключения, могут возникнуть уже у мирного населения. По ее словам, высока вероятность, что уровень насилия повысится в разы.

«Еще больше вопросов связано с легализацией гибели на войне осужденных. Посмертное помилование не предусмотрено Конституцией и законами, поскольку это акт милосердия, направленный на освобождение или смягчение судьбы осужденного. При этом действующая процедура помилования предусматривает наличие в деле справки о здоровье. А в случае гибели осужденного, по его личному делу должна остаться справка о расследовании смерти, говорится в инструкции, утвержденной Минюстом», – приводит российская служба BBC комментарий упомянутого выше адвоката.

При этом отмечается, что, выступая в колонии у Марий Эл, Пригожин обещал заключенным в случае смерти выплату родственникам компенсации и доставку тела по указанному бойцом адресу. В случае отсутствия завещания он гарантировал погребение на базе ЧВК «Вагнер» в Горячем ключе «возле часовни».

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