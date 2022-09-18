В Крыму прогремели взрывы в Новофедоровке рядом с авиабазой РФ «Саки» 18.09.2022, 10:39

В Сакском районе вспыхнуло несколько пожаров.

Утро 18 сентября в оккупированном Россией Крыму началось с «бавовны» в поселке Новофедоровка вблизи города Саки. Там заявили о работе противовоздушной обороны, в результате чего прогремели по меньшей мере 4 взрыва.

Об этом сообщили крымские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com. Также отмечается, что вблизи поселка вспыхнул пожар и еще два – в Сакском районе. Дым виден издалека. По предварительной информации, они связаны с возгоранием сухой растительности.

Напомним: 15 сентября взрывы прогремели в Евпатории. Пропагандистские российские СМИ заявили о работе ПВО.

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