От $43 тысяч: как выглядят самые недорогие «однушки» с ремонтом в Минске 18.09.2022, 10:49

Многие из них находятся рядом с метро.

На вторичке приличных квартир с ремонтом до 50 тысяч долларов не так и много. А таких, куда можно сразу заехать и жить, еще меньше.

Журналисты realt.by собрали варианты, где можно жить сразу после покупки. Есть полностью меблированные, а есть и такие, где мебели самый минимум. Самый дорогой вариант из подборки обойдется в 49 900 долларов, а самый бюджетный стоит 43 900.

Пермская, 48

Квартира рядом с метро «Михалово» — до станции всего 200 метров. В соседнем доме есть продуктовый магазин и аптека, в еще одном — почта, во дворе — поликлиника.

Это первый этаж пятиэтажной хрущевки 1963 года постройки. Капремонт был в 2016 году. Общая площадь квартиры — 30,8 квадратного метра, жилые из них 17 «квадратов», кухня — 6 «квадратов». В квартире нет балкона, санузел совмещенный. В санузле лежит плитка, установлена новая акриловая ванна, унитаз и раковина. Предусмотрен бойлер и фильтры для очистки воды.

На полу в комнатах лежит ламинат, на стенах — обои, потолок оштукатурен и окрашен. Установлены счетчики и стеклопеты. Есть встроенные шкафы, остается мебель и техника, кроме холодильника и микроволновки.

Стоимость — 44 900 долларов (1 458 долларов за «квадрат»)

Антоновская, 24

Однушка между станциями «Пролетарская» и «Первомайская». До первой станции метро около километра, до второй — полтора. До метро «Площадь Победы» можно дойти за 15 мин или проехать на автобусе пару остановок. Во дворе находится 7-я гимназия, которая всегда считалась одной из лучших в Минске. В соседнем дворе детский сад. Рядом несколько продуктовых магазинов.

Квартира находится на 4 этаже пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1961 году. 32 «квадрата» общей площади, 17,5 из них жилые. Кухня — 5,7 квадратного метра. В квартире есть балкон, санузел совмещенный. Установлены стеклопакеты, счетчики воды.

В объявлении написано, что в квартире сделали ремонт, после которого здесь никто не жил. Остается мебель, но ее здесь минимум.

Стоимость — 45 900 долларов (1430 долларов за «квадрат»).

Калиновского, 81

Однокомнатная квартира в полутора километрах от метро «Восток». Рядом с домом зеленая зона, школа и детский сад.

Четвертый этаж девятиэтажного кирпичного дома 1967 года постройки. 31,8 «квадрата» общей площади, жилые — 16,3. Кухня — 8,2 квадратного метра. Есть кладовка. Балкона в квартире нет. Санузел совмещенный, на стенах плитка. На полу в комнате лежит ламинат, на стенах — обои. Межкомнатные двери из экошпона. Во всех комнатах установлены стеклопакеты.

Продавец уточняет, что квартира остается «практически полностью меблирована и оснащена техникой».

Стоимость — 48 500 долларов (1 525 долларов за квадрат).

Переулок Вузовский, 16А

От этой квартиры до метро «Ковальская Слобода» чуть меньше километра, 1250 метров — до «Вокзальной» и почти полтора до «Первомайской». Из окна виден детский сад, рядом несколько магазинов, медцентр и заправка.

Второй этаж кирпичной четырехэтажной хрущевки 1960 года постройки, в 2014 году был капремонт. В квартире почти 30 «квадратов» общей площади, жилая — 17 квадратных метров. Кухня — 5,77 «квадрата». Совмещенный санузел. Балкона нет.

На полу в прихожей лежит плитка, в комнате деревянный пол. Установлены стеклопакеты.

Стоимость — 43 900 долларов (1 504 доллара за «квадрат»).

Николы Теслы, 24, Минск Мир

Однушка в Минск Мире в 450 метрах от метро «Аэродромная». 2 этаж 25-этажного каркасно-блочного дома 2021 года постройки.

Квартира свободной планировки. Общая площадь — 33,1 «квадрата», жилая — 20,5 «квадрата». Санузел совмещенный, есть застекленная лоджия с панорамными окнами.

Сделан дизайнерский ремонт, есть вся мебель и техника. В квартире есть несколько спальных мест. Двухместная кровать зонирована шторой.

Стоимость — 49 900 долларов (1508 долларов за «квадрат»).

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