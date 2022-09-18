Жена оккупанта: Привезешь мне чью-то голову

Жена оккупанта: Привезешь мне чью-то голову25
- 18.09.2022, 11:10
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Россиянки просят своих мужей о жутких «трофеях» из Украины.
Жены российских оккупантов призывают мужчин привозить домой «трофеи»: нашивки, берцы, военные куртки, снятые с тел погибших украинских воинов.
Один такой разговор между воюющим в Украине оккупантом и его женой из Подмосковья перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. Его фрагмент был опубликован СБУ.
В ходе разговора россиянка размечталась, как оккупант вернется домой, запишется в частную военную компанию и требует у мужчины, чтобы он привез ей «трофеи» с тел павших в бою украинских воинов.
«Да ладно, Ильюша, сейчас три года пройдет - в «вагнеры» пойдешь. Пойдешь-пойдешь... Привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как «вагнеры» отрезали голову мужику», – говорит россиянка, вероятно, имея в виду дочь.
Также жене оккупанта крайне нужны вещи, снятые с тел погибших воинов.
«Ты мне нашивочки привезешь? Украинские», – требует россиянка.
Когда оккупант отвечает, что у него «есть парочка», она уточняет, сняты ли они с тел погибших. Получив утвердительный ответ – бурно радуется.
«Прям из убитых? Лиза, у нас будут нашивки с убитых тел! А где мои берцы с убитого тела? Нет? Ищи! Где какой-то китель украинский? Илья, я хочу китель украинский, будем устраивать с тобой ролевые игры», – продолжает россиянка.
В ответ оккупант отмечает, что под вопросом даже его возвращение домой.
«Мне бы сейчас как бы хоть просто с этой войны съ…ся», – говорит он.
«Илюша, без кителя ты не можешь съ…ся. Как же ролевые игры?» – выдала ему в ответ женщина.
«Аморальность российской армии давно пробила очередное дно. Но позорное обращение с пленными и телами убитых в бою защитников Украины не останется безнаказанным», – прокомментировали услышанное в СБУ.